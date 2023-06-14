Поджигатели купели в Балахнинском районе получили условные сроки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двое нижегородцев, которые сожгли купель в Балахнинском районе получили условные сроки. Об этом сообщается на сайте Балахнинского городского суда.

Напомним, инцидент произошел в поселке Большое Козино в марте прошлого года. 18 и 19-летние студенты осквернили сразу два святых места в Балахнинском районе: часовню-купальню разгромили изнутри, а купель сожгли дотла.

После этого Балахнинский районный суд заключил молодых людей под домашний арест. Свою вину они признали, ссылаясь на то, что были пьяные и не понимали, что делали. Их дело проходило по статьям: «Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний» и «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога».

По решению Балахнинского районного суда молодым людям все же вынесли наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев и испытательным сроком на 3 года.