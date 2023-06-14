Акцент на сохранении наследия: Какие проекты представляет Нижегородская область на ПМЭФ-2023

Стенд Нижегородской области представили на ПМЭФ-2023. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Делегация из Нижегородской области принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в Северной столице с 14 по 17 июня. На площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» представлен стенд Нижегородской области – он находится рядом со стендами Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Акцент в презентации сделан на сохранении исторического наследия. Главным объектом стенда является беляна - судно, на котором сплавляли лес по Волге в XVIII — начале XX века.

Беляна - старинное судно для перевозки леса по реке. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

- Нижегородская область – регион, который ценит прошлое и создает будущее. Мы уже не первый раз делаем на ПМЭФ акцент на сохранении исторического наследия, которым, безусловно, является беляна. Она олицетворяет лучшие качества нижегородцев – трудолюбие и предпринимательский дух. Расположение нашего стенда между двумя столицами, в свою очередь, подчеркивает роль Нижнего Новгорода и тесные экономические и туристические связи между нашими городами, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Участники форума могут поближе познакомиться с регионом с помощью тач-панелей и интерактивных зон. Здесь представлены основные проекты в сфере привлечения инвестиций, культуры и туризма Нижегородской области, а также событийная программа.

Стенд Нижегородской области посвящен сохранению исторического наследия. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

В электронном каталоге тач-панели собрана информация об ИТ-кампусе, ледовом дворце, научно-технологическом центре «Квантовая долина», ОЭЗ «Кулибин», технопарке среднего профессионального образования (СПО) на базе «Нижполиграфа», кластере «Арзамас-Дивеево-Саров», новых станциях метрополитена, реформе общественного транспорта, модернизации электротранспорта и других реализуемых проектах развития.