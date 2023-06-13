Нижегородский врач Наталья Савицкая: «Алкоголизм от пива развивается в 3-4 раза быстрее, чем от крепких напитков»

Нижегородцам рассказали о вреде употребления пива. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 12 по 18 июня 2023 года Российский минздрав объявил неделей отказа от алкоголя. Особенно актуально вспомнить об опасности спиртного после череды массовых отравлений суррогатным сидром в нескольких регионах, включая Нижегородскую область.

Многие думают, что если они выпивают по бутылке пива в день, это не приведет ни к каким негативным последствиям. «Я ведь не водку пью», - рассуждают любители пенного напитка. Однако они сильно заблуждаются: по словам главного врача Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Натальи Савицкой, зависимость от пива появляется куда быстрее, чем от водки.

- Исследования, проведенные во многих странах, свидетельствуют, что хронический алкоголизм развивается в 3-4 раза быстрее от употребления пива, чем от крепких алкогольных напитков. К тому же сейчас содержание алкоголя в некоторых сортах пива достигает 14%, то есть соответствует по спиртосодержанию винам, - поясняет Наталья Савицкая.

По ее словам, негативное воздействие пива на организм недооценено. Самое разрушительное действие пиво оказывает на сердце – полости его расширяются, а стенки утолщаются, появляется некроз сердечной мышцы.

Пиво содержит ряд токсических веществ, в том числе соли тяжелых металлов, вызывающих изменения в эндокринной системе, а также фитоэстрогены – аналог женского полового гормона, который приводит к постепенной феминизации мужчин, чрезмерно употребляющих пиво. У них появляется ожирение по женскому типу, разрастаются грудные железы и даже меняется голос. У женщин, употребляющих пиво, возрастает вероятность заболеть раком, бесплодием, а если это кормящая мать, то у ребенка возможны эпилептические судороги.

- В XXI веке пивной алкоголизм стал очень распространенным заболеванием среди подростков, поэтому его профилактика среди подрастающего поколения стала насущной необходимостью. Многие молодые люди ошибочно считают, что употребление алкоголя помогает найти друзей и подруг, стать более уверенным в себе, преодолеть свои комплексы и хорошо провести время, однако это совсем не так, - заключила Наталья Савицкая.