Ольга Кормухина выступит в нижегородском парке «Швейцария» 12 июня Фото: Антон МАКЕЕВ

Заслуженная артистка России, певица Ольга Кормухина выступит в нижегородском парке «Швейцария» в День России. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской мэрии.

Согласно информации, концертная программа в парке «Швейцария» продлится с 12:00 до 22:00. В мероприятии примут участие национальные коллективы региона, а также хэдлайнер дня – Ольга Кормухина. Нижегородцев будут ждать мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции с символикой России, фестиваль национальных игр на открытом воздухе, детские развлекательные активности.

Помимо парка «Швейцария» концертная программа состоится в парке «Победы», «Светлоярский», в Автозаводском парке, в парке им. 1 мая, а также на двух площадках Государственного музея А.М. Горького и в «Нижегородском планетарии имени Г.М. Гречко».

Концертная программа в Нижнем Новгороде 12 июня

- Парк Победы: с 11.00 до 14.00 состоится митинг, посвященный Дню России, торжественный подъем российского флага и концерт с участием ВИА «Голубые береты».

-Парк «Швейцария»: с 12.00 до 22.00 запланирована концертная программа с участием национальных коллективов региона, хэдлайнера дня - Ольги Кормухиной и учеников академии рок-вокала.

-Парк «Дубки»: с 12.00 до 15.00 пройдет открытый районный фестиваль «Играй и пой, наш Ленинский район», а также фестиваль национального творчества «Многоцветие России». Помимо этого, юных гостей парка будет ждать детская анимация, гала-концерт участников фестиваля «Гордость», выступление ансамбля народной музыки «Верескъ» и кавер-группы. Желающие провести время тихо, но азартно смогут померятся силами в шашки и шахматы. Праздничная программа завершится в 20:00.

-Парк Светлоярский: концертная программа начнётся с 14:00. На входе в парк гостей встретит гармонист с народными песнями. На сцене зрители увидят музыкальные номера в исполнении нижегородских артистов и кавер-группы, гала-концерт участников фестиваля «Гордость», выступление ансамбля народной музыки «Верескъ». Кроме того, на площадке будет организована анимационная программа для детей, раздача флажков, конкурсы и викторины. Здесь также будет работать зона с шашками и шахматами. Праздничная программа завершится в 20:00.

-Автозаводский парк: с 11.00 до 13.00 в городке аттракционов «Чиполлино» пройдет детская игровая программа «Россия - моя страна!» с участием героев русских народных сказок и мультперсонажей. С 16.00 до 18.00 на территории катка - роллердрома «Катушка» состоится фестиваль красок и дискотека для подростков 12-16 лет. Большая праздничная программа «Мы – дети России» на Центральной сцене пройдет с 13.00 до 21.00, в которой примут участие нижегородские коллективы. С 19.00 до 21.00 - праздничная, зажигательная дискотека «Вперед, Россия!» от DJ Белова и MC Lastickа.

-Парк им. 1 мая: с 11.00 до 18.00 пройдет праздничная программа «День России»: гала-концерт вокального фестиваля «Гордость», выступления вокальных и хореографических коллективов, концертная программа музыкального театра «ЛИРА». Откроет праздничную программу в 11:00 мероприятие по обновлению Детской Аллеи славы. В 12:30 на центральной площадке Парка им. 1 Мая пройдет акция «Триколор», в рамках которой состоится выдача ленточек и нанесение аквагрима.

- Музей-квартира А.М.Горького на ул.Семашко, 19: в 14.00 состоится тематическая экскурсия «Мечтатель нижегородский» (М. Горький о В. Брееве) по выставке «Для народа нужен герой, праведник …».

-«Домик Кащирина»: в 12.00 стартует посвященная Дню России городская пешеходная экскурсия «Нижний Новгород – город Горький.

- Музей «Щелоковский хутор»: в течение дня проводит экскурсии-лекции «Сокровища родного края» для организованных групп по предварительной записи.

- «Нижегородский планетарий имени Г.М. Гречко»: специально к 12 июня приурочил показ полнокупольного фильма «Космическая история России».

- Библиоточка «Территория эмоций»: в 14.00 состоится «Прогулку по Третьяковке».