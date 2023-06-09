Град размером с перепиленное яйцо выпал в Ветлуге 9 июня. Фото: телеграм-канал «Нижний Новгород. Без цензуры»

Крупный град выпал в Ветлужском районе 9 июня. Фотографии природного явления были опубликованы в телеграм-канал «Нижний Новгород. Без цензуры».

Сегодня крупный грозовой фронт прошелся по Нижегородской области. В некоторых регионах шел сильный дождь и гремела гроза, а в Ветлуге выпал град размером с перепелиное яйцо. Пользователи стали делиться в социальных сетях фотографиями, где видно, что град покрыл все тротуары.

В комментариях другие нижегородцы удивляются, насколько сильно разгулялась стихия.

Напомним, лето в 2023 году в Нижегородской области пройдет без каких-либо значительных погодных аномалий, температура воздуха ожидается в пределах нормы. Этим летом синоптики не обещают нижегородцам аномальной жары, но и сильного холода также не прогнозируется, температура воздуха ожидается в пределах средних многолетних значений.