Продан цыганам по цене старого велосипеда: нижегородские волонтеры чудом нашли и спасли умирающего коня Малыша из деревни Афанасово

Конь был сильно истощен. Фото: "Зоопатруль".

Затянувшаяся история со спасением умирающего коня в деревне Афанасово наконец-то получила свое завершение. Около месяца его пытались вызволить и оградить от голода, антисанитарии, пугающего безразличия. Прежний владелец постоянно перевозил и прятал коня. И вот, наконец, исхудавшее, больное и измученное животное нашли, выкупили и поместили в центр реабилитации.

- Когда коня туда привезли, он стал абсолютно другим. Буквально ожил на глазах! Будто понял, что здесь хорошо и о нем позаботятся. Он высоко поднял голову, задрал губу и стал улыбаться солнышку. Мы услышали его задорное ржание. Он старался идти гордо, почти не хромая. В эти минуты я хотела плакать! В реабилитационном центре ему обработали ногу, дали сена, сточили копыта, подточили зубы, под седацией провели чистку раны на ноге, сделали рентген, а еще для его лечения пригласили очень хорошего ветеринара из Москвы. Сейчас конь нормально кушает, гуляет вместе с остальными лошадьми. Его даже наряжают в попону. Через месяц-полтора хочу его навестить потому, что этот конь запал мне в душу! - поделилась впечатлениями инспектор по защите животных Лара Саплина.

Напомним, эта история длится уже около месяца. В мае жители Борскрого городского округа сообщили зоозащитникам, что на заброшенной ферме в деревне Афанасово оставили умирать коня, который 20 лет прослужил владельцу. Все это время Малыш перевозил надоенное молоко и выполнял другую тяжелую работу. Когда хозяева стали переезжать в другое помещение, своего верного помощника они просто оставили за ненадобностью.

- Конь находился без еды и воды, медленно умирал, - продолжила собеседница «КП-Нижний Новгород», - Его сфотографировали и прислали мне. Я приехала в тот же вечер. Коня уже не было. Его увезли на частную территорию. Вместе с полицией мы поехали туда и нашли Малыша. Он был закрыт в ужасном грязном коровнике. Конь в любой момент мог там у пасть и больше не встать.

Тотчас было написано заявление в полицию с просьбой привлечь владельца к ответственности по уголовной статье «Жестокое обращение с животными». На следующий день Малыш вновь пропал. Зоозащитникам удалось выяснить, куда его увезли. Новая ферма располагалась километрах в десяти от предыдущего места содержания.

- Мне сказали, что конь здесь будет на доживании со старой лошадкой Дашей и ему уже строят загон. Я порадовалась за коня. Но ему нужна была реабилитация. Он был истощенный, больной, нога отекла. Мне сказали, придут врачи и окажут помощь, - добавила зооинспектор.

Понимая, что в любой момент состояние животного может значительно ухудшиться, зоозащитники постарались договориться о покупке коня с целью передать его на реабилитацию. Спустя две недели выяснилось, что коня и не планировали лечить:

- Знакомая девушка мне написала: «Лара, коня продали цыганам! Когда грузили в газель он несколько раз упал». Я сразу выехала в Толоконцево (куда продали коня, прим.), начала искать коня, всех расспрашивала. К счастью, добрые люди помогли нам его найти.

Малыш был в ужасном состоянии — из колена капал гной, на сене была кровь. Его очередной владелец цыган Василий признался, что купил коня для катания на нем детей и не намерен продавать дешевле 100 тысяч рублей. С горем пополам удалось сторговаться до 75 тысяч рублей. Неравнодушные люди оперативно собрали необходимую сумму и уже на следующее утро Лара отправилась чтобы выкупить коня. Сделка была записана на видео. Только потом выяснилось, что сам владелец фермы продал животное по цене старого велосипеда.

- Жизнь коня он оценил в 15 тысяч рублей. И это вместо того чтобы продать волонтерам. Мы считаем, что это было сделано специально, чтобы проучить волонтеров, которые подняли шумиху вокруг этого случая. Но главное не это. Малыш оказался в земном раю для лошадей и проживет еще добрых 15 лет. Мы благодарны каждому, кто помог спасти его жизнь! - заключила собеседница «Комсомолки».