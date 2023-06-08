«Я еще только начинаю жить»: 73-летняя бабушка-блогер сняла клип в Нижнем Новгороде

Съемки проходили в парке "Швейцария" и на других городских локациях. Фото: принтскрин видео.

Галине Ивановне 73 года. Она пенсионерка, но только по документам. Задорная дама в очках снимает реакции на различные клипы — от зарубежного блэк-метала, до отечественной поп-музыки. Некоторых исполнителей хвалит, иных по-доброму журит. Ее жизненный опыт и не угасающий задор никого не оставляют равнодушным. В комментариях к ее роликам множество восторженных отзывов и просьб оценить новые видео, ведь бабушка в теме и знает толк! На канале собралось уже более 50 тысяч подписчиков и аудитория продолжает расти. На этом «Бабушка хейтер» не остановилась и поехала в Нижний Новгород, чтобы снять клип на песню о внутренней свободе. После публикации ролика в сети Галина Ивановна поведала «КП-Нижний Новгород», как подбирала локации для съемок и почему вообще решила снять клип.

За молодежью — в молодежную столицу

- Нижний встретил нас гостеприимно, - начала свой рассказ собеседница «КП-Нижний Новгород», - где мы только ни были! И все снимали! Некоторые кадры даже не вошли в клип. Подходили мои подписчики, говорили «С вами можно сфотографироваться?» Ну естественно! Почему нельзя? Я и приехала сюда для этого. Знакомых теперь в Нижнем после этого клипа… ой… очень много!

Для съемок клипа не случайно была выбрана столица Приволжья. Галина Ивановна здесь провела свою юность и, конечно, город на слиянии рек ей хорошо знаком и любим.

- Почему был выбран именно Нижний Новгород? Для общения с молодежью. Это молодежная столица России, и здесь очень красиво. Наш город тоже красив, но молодежи мало — все разъехались. А еще у нас нет и локаций таких, которые я хотела снять и нашла их здесь. Сама я родом из Гороховца, но после окончания школы училась на библиотекаря в кульпросветучилище на Бору. После занятий мы часто ездили погулять в Горький. Тогда, знаете, были такие катерочки, на которых мы с друзьями катались по реке. Ходили в кино и театры, гуляли по паркам. Прекрасно помню парк «Швейцария». Сейчас он, конечно, уже другой. Там есть и зеленые зоны, и места для молодежи — как раз то, что мне и было нужно для съемок клипа, - объяснила наша героиня.

На самом деле, это уже не первый клип бабушки-блогера, снятый в столице Приволжья. Был еще «Трачу пенсию на внуков», который самой Галине Ивановне «как-то не зашел».

Свободная внутри, и от хейтеров тоже

Текст песни «Свободная внутри» написала Юлия Майская, а музыка была подобрана в интернете. Съемки велись сразу на нескольких городских площадках, в том числе, в самом центре города. Свой вклад внесли местные музыкальные коллективы BadPoets и «Юные».

- Первый съемочный день мы провели на Большой Покровской. Там люди проходили, интересовались, что мы делаем. Мы особо не обращали на них внимания, работали в своем темпе. Замерзли, правда, как черти! Отсняли не все, пришлось задействовать еще одну субботу. Снимали также во дворе одного многоквартирного дома. Две бабушки на лавочке приветливо нас встретили. Мы объяснили, что хотим делать и они разрешили нам снимать, - объяснила Галина Ивановна, особенно выделив слово «разрешили». Уважительное отношение к людям почтенного возраста - это то, чего по ее мнению не хватает некоторым современным юношам и девушкам:

- Есть такие молодые люди, которые по-хамски относятся к пожилым людям, как будто сами никогда не будут такими. Начинают возмущаться: «Вам тут не место! Бегите суп варить!». Меня это возмутило. Слушай, товарищ дорогой, а ты не будешь таким? У тебя уже все, жизнь закончилась? Вот поэтому я и стала заявлять, что я свободная внутри. Что хочу, то и делаю. Мне это очень нравилось и я всю жизнь была такая заводная. И вдруг у меня должно все это закончиться? Извините, подвиньтесь, я еще только начинаю жить!

Новый клип «Бабушки хейтера» в присущей ей манере стал реакцией на такое вот отношение. Кроме того это способ выйти за рамки и негласные запреты, перечеркнуть мнение о том, что женщина ее возраста должна вести себя определенным образом.

Долой поварешки!

В представлении многих в 73 года женщина только и делает, что печет пирожки или вяжет носки с шарфиками для внуков. У Галины Ивановны все не так — мужа нет уже несколько лет, а внуки выросли и начали самостоятельную жизнь. Таким образом, женщина освободилась от бытовой рутины и действительно может заниматься тем, что ей нравится.

- Долой все эти поварешки! Внуки подарили мне ноутбук, объяснили как им пользоваться и сказали: «Не нужно сидеть и скучать. Ты можешь создать свой канал и заниматься творчеством». Так я и поступила, теперь ни о чем не жалею. Почему такое название канала? Всем казалось, я жизнь отжила и всех буду ругать, что поют не то и не так. А вот видите, оказалось совсем наоборот. Многие молодые исполнители мне нравятся. «Бабушка хейтер» – критик шаблонов и стереотипов! - заключила собеседница «Комсомолки».