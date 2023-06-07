Троллейбус «рогами» задел: светофор вспыхнул в Нижнем Новгороде днем 7 июня

Возгорание произошло из-за короткого замыкания. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Светофор загорелся в Нижнем Новгороде днем 7 июня. Инцидент произошел на перекрестке улиц Ванеева и Белинского. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о произошедшем поступило в 15:30.

На пересечении улиц Белинского и Ванеева в районе Театра оперы и балета имени Пушкина произошло возгорание светофора. Заявители утверждали, что к возгоранию устройства привело короткое замыкание, вызванное падением «рогов» троллейбуса. Троллейбус не пострадал, светофор же попросту оплавился и упал на землю. Прибывшие пожарные сбили пламя в считанные минуты и никто не пострадал, - прокомментировали произошедшее в пресс-службе ведомства.

Светофор оплавился и упал на асфальт. Никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Буквально через несколько минут после возгорания Центр организации дорожного движения разместил предупреждение о неисправном светофоре и призвал пешеходов быть осторожными:

- На перекрестке ул. Ванеева и ул. Белинского не работает светофорный объект. Будьте внимательны при движении по этому участку улиц, пропускайте пешеходов на пешеходных переходах. Пешеходам необходимо убедиться в безопасности перехода.