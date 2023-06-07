Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 июня 2023 12:47

Один утонул, другого ищут: Два рыбака потерпели бедствие на Оке в Выксе

Один рыбак утонул и еще один пропал без вести на Оке в Выксе
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Два рыбака потерпели бедствие во время рыбалки на Оке в Выксе 6 июня. Один из них утонул, второго ищут водолазы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Трагедия произошла накануне днем в поселке Красный Бакен. Там в реке утонул 56-летний мужчина, который со своим знакомым отправился на рыбалку. Сейчас водолазы прочесывают реку в поисках второго мужчины.

Второго рыбака до сих пор ищут.

Второго рыбака до сих пор ищут.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Что произошло во время рыбалки и как мужчина оказался в воде, предстоит установить следователям. Однако по предварительным данным, видимых повреждений криминального характера на теле погибшего обнаружено не было. Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.

По данным регионального ГУ МЧС, с начала года в Нижегородской области утонули более 20 человек, среди них один ребенок. Свыше 30 человек были спасены.

ЧППроисшествия: ЧП