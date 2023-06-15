Революционная разработка: Нижегородские ученые научились заряжать телефон от тепла рук

Уже получены первые опытные образцы пленки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Продвинутый смартфон с большим экраном, ёмким аккумулятором и мощными камерами сейчас есть почти у каждого современного человека. Тем не менее, нередки ситуации, когда телефон разряжается, а подзарядить его негде, да и пауэрбанк не всегда есть под рукой. Тогда ситуация складывается нелёгкая, ведь нельзя позвонить, проложить маршрут, оплатить покупку без карты и налички, даже про селфи для соцсетей можно забыть. Однако любопытное решение данного вопроса придумали ученые из университета им. Н.И. Лобачевского в Нижнем Новгороде. Они разработали инновационную пленку, которая позволит телефону работать от человеческого тепла.

– Эта революционная разработка может серьезно изменить всю индустрию мобильных устройств. Также она призвана составить серьезную конкуренцию источникам энергии на солнечных батареях. Для их эффективной зарядки на большей части территории России не хватает достаточного количества ясных дней. Термоэлектрическая пленка, напротив, может генерировать энергию даже ночью, – рассказал директор Нижегородского научно-образовательного центра Тимур Халитов.

Разработчики уже создали первые опытные образцы термоэлектрической пленки, которая преобразует тепло человека в электрическую энергию, нужную для работы телефона. Выработка тока происходит за счет разницы температур человеческого тела с окружающей средой. Эффективнее всего этот процесс происходит зимой, однако даже перепада в 10 градусов достаточно для запуска генерации. Но, несмотря на то, что уже есть действующие прототипы разработки, выход на массовый рынок пока остаётся невозможным из-за невысокого коэффициента полезного действия.

Проект реализуется при грантовой поддержке Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ). Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

– Сейчас мы опытным путем в различных вариациях комбинируем слои пленки так, чтобы повысить ее КПД в несколько раз. Задача максимум — материал должен быть размером со смартфон, должен крепиться к нему. Тогда необходимое электричество будет вырабатываться, когда пользователь держит мобильное устройство в руке, – подчеркнул заведующий лабораторией спиновой и оптической электроники Научно-исследовательского физико-технического института ННГУ им. Лобачевского Михаил Дорохин.

Процесс создания термоэлектрической пленки не так уж и прост. Плёнку спекают из соединений кремния с хромом, железом и марганцем при температуре до 1800 градусов. Затем пленку помещают в распылительную камеру, где её лазером наносят на подложку с низкой теплопроводностью.

Оборудование, необходимое для проведения исследований, ученые купили на грант от Нижегородского НОЦ после того, как победили в конкурсе научно-технологических проектов. Благодаря этому приобретению количество экспериментов с термоэлектрической пленкой увеличилось в 10 раз.

– Получить образец, который по размерам будет как смартфон и сможет его заряжать, мы планируем в ближайшие 5-7 лет, – поделился планами Михаил Дорохин.

Кстати, в дальнейшем термоэлектрическую пленку можно будет применять не только для зарядки смартфонов, но и для питания кардиостимуляторов и других маломощных устройств, где важна долговечная работа источника электрического тока.

Метод получения термоэлектрической пленки учёные запатентовали.