ФСБ задержало нижегородца, сотрудничавшего со спецслужбами Украины. ФОТО: УФСБ по Нижегородской области.

В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, сотрудничавшего со спецслужбами Украины. Уже известно, что он собирался принять участие в вооруженном конфликте на стороне Украины.

Сейчас мужчина уже задержан. ФОТО: УФСБ по Нижегородской области.

- Нижегородец тайно вышел на представителей спецслужб Украины, чтобы оказать им содействие в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, - говорится в сообщении УФСБ по Нижегородской области. – Он собирался лично участвовать в вооруженном конфликте между РФ и Украиной на стороне последней.

В настоящее время в отношении задержанного нижегородца возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

Следователи проверяют его на причастность к другим преступлениям. ОТО: УФСБ по Нижегородской области.

- 5 мая фигурант уголовного дела был задержан сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области, - говорится в сообщении. - Обвиняемый сознался в содеянном. Решением суда он заключен под стражу. Сейчас следователи проверяют его на совершение иных эпизодов преступлений.