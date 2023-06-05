Электрокар, робот-корреспондент и виртуальный помощник Валера: Чем удивил нижегородцев ЦИПР

Главные технические новинки представили на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. ФОТО: Кира Мишина.

В Нижнем Новгороде завершилась конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Каждая компания, участвующая в конференции, постаралась удивить посетителей чем-то особенным. «Комсомолка» собрала главные технические новинки ЦИПРа.

Электрокар

Первый отечественный электромобиль «Атом» представили на конференции «ЦИПР» в Нижнем Новгороде. Серийное производство и старт продаж электрокара планируется запустить в 2025 году. Электромобиль может развить максимальную скорость – 170 километров в час. Запас хода составляет около 500 километров. Автомобилем можно будет управлять с помощью сенсорного дисплея, расположенного на руле.

Робот-корреспондент

На конференции ЦИПР впервые появился робот-корреспондент Виктор Медиа, который посещал различные мероприятия, вел прямые трансляции и собирал комментарии участников. Взял интервью он и у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

– Сейчас телефон является помощником во всех сферах. Я уверен, что такие конференции, как «ЦИПР», будут способствовать тому, чтобы смартфоны-помощники были в большей степени российскими внутри, с российскими технологиями. Мы для этого все будем делать, – подчеркнул Глеб Никитин. – Кстати, один из проектов, который мы рассматриваем с Национальной компьютерной корпорацией, – это производство мобильных телефонов в Нижегородской области.

Электрокатамаран

В Нижнем Новгороде представили двухпалубный электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» предназначен для пассажирских прогулок и экскурсионных маршрутов.

- Это полностью электрический катамаран, сделанный из алюминия. У него очень современный дизайн внутри и снаружи. Постройка заняла чуть меньше года. Судно без дизельных отопителей, без других источников энергии, кроме электро. Благодаря этому пассажиры могут слышать шум волн, а жители, гуляющие по набережной, не будут чувствовать запах газа, как от обычных теплоходов, - отметил генеральный директор компании «Sitronics Electro» Андрей Гурленов.

Салон судна вмещает 130 пассажиров, а скорость может достигать 30 км/ч. В ближайшее время электрокатамаран начнет курсировать в Нижнем Новгороде.

Первый российский планшет

На конференции был представлен первый российский планшет Kvadra_T, разработанный компанией Yadro. Он будет работать на системе Kvadra OS. При этом для клиентов из корпоративного и государственного сектора будет выпущена расширенная версия продукта под управлением мобильной ОС «Аврора». Одним из главных достоинств нового планшета стали его противоударные свойства. Их уже оценил премьер-министр России Михаил Мишустин. Во время презентации вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко взял устройство в руку, а затем швырнул об пол прямо под ноги Мишустину. Несмотря на произошедшее, планшет продолжил работать без сбоев.

Виртуальный помощник Валера

Компания РЖД на конференции представила виртуального помощника «Валеру». В перспективе он сможет использоваться для обучения сотрудников.

- «Валера» представляет собой цифровую модель железнодорожного рабочего — харизматичного мужчину средних лет в оранжевой жилетке со светоотражающими элементами, - рассказали его создатели. - Образ «Валеры» был сгенерирован из фотографий реальных железнодорожников. Виртуальный ассистент знает ответы на все вопросы, связанные с работой железнодорожника. Некоторые ответы для удобства заранее записаны, другие генерируются нейросетью. Таким образом, сотрудник компании может не только получить исчерпывающую информацию по своему запросу, но и пообщаться с «Валерой» как с ботом.

Виртуальный ассистент обслуживается мощным компьютером и имеет постоянный доступ к глобальной сети. Предполагается, что в будущем «Валера» может быть применен не только для обучения сотрудников, но и в других сервисах компании, в том числе, виртуальном приложении для туристов.