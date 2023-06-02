Самолет экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за приступа у беременной пассажирки Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Самолет совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде из-за приступа эпилепсии у пассажирки, которая находилась на борту. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел на борту рейса «Москва-Казань» 1 июня. 39-летняя женщина потеряла сознание во время полета, из-за этого самолет совершил экстренную посадку. К этому моменту борт уже ожидала скорая помощь. Медики быстро принялись спасать пассажирку.

Оказалось, у нее был эпилептический приступ, осложнённый еще тем, что женщина была беременна. После того, как пассажирке оказали помощь, она была доставлена в больницу №13 для исключения острой неврологической патологии, а далее в городскую больницу № 21 в связи с наличием беременности.

- Всегда, когда скорую медицинскую помощь запрашивает аэропорт, надо не только успеть спасти человека, но и постараться максимально быстро вернуть работу наземных служб аэропорта в штатный режим, а пассажирам и экипажу рейса, где произошел инцидент, вылететь по курсу, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Он поблагодарил всех коллег за оперативное реагирование на ситуацию и подметил, что они профессионалы своего дела.