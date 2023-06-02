Панорамные окна и салон-трансформер: В Нижнем представили первый электрокатамаран и речной трамвайчик "Соталия"

Первый электрокатамаран и речной трамвайчик "Соталия" представили в Нижнем Новгороде 1 июня. Фото: Никита Духник

Два новых судна электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» и речной трамвайчик «Соталия» презентовали на Нижневолжской набережной 1 июня.

Салон-трансформер электрокатамарана «ЭкоходЪ 2» Фото: Елизавета КОПЫЛОВА

Двухпалубный электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» предназначен для пассажирских прогулок и экскурсионных маршрутов.

- Это полностью электрический катамаран, сделанный из алюминия. У него очень современный дизайн внутри и снаружи. Постройка заняла чуть меньше года. Судно без дизельных отопителей, без других источников энергии, кроме электро. Благодаря этому пассажиры могут слышать шум волн, а жители, гуляющие по набережной, не будут чувствовать запах газа, как от обычных теплоходов, - отметил генеральный директор компании «Sitronics Electro» Андрей Гурленов.

Салон судна вмещает 130 пассажиров, а скорость может достигать 30 км/ч. В ближайшее время «ЭкоходЪ 2» начнет курсировать в Нижнем Новгороде.

Другим новым судном стал речной трамвайчик «Соталия», который вмещает в себя 30 пассажиров. «Соталия» будет курсировать между причалом №8 на Нижневолжской набережной и Стрелкой. Первые речные прогулки стартуют уже завтра – 3 июня. Как сообщается на сайте перевозчика, стоимость проезда составит 350 рублей.

Речной трамвайчик "Соталия" представили в Нижнем Новгороде 1 июня Фото: Елизавета КОПЫЛОВА

-Скорость судна достигает 25 км/ч, оно не предназначено для больших и скоростных поездок, однако может хорошо работать на небольших туристических маршрутах. С помощью специальных форм остекления мы получаем обзорную структуру, которая позволяет нам видеть не только то, что справа и слева, но и фактически то, что находится в вертикальной плоскости, - отмечает генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

В запуске первого маршрута «Соталии» и «ЭкоходЪ 2» приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих.

Денис Мантуров и Глеб Никитин осмотрели новые суда российского производства. Фото: Никита Духник

- Для нас важно, что первые рейсы «Соталия» будет делать в Нижнем Новгороде, который всегда был площадкой для внедрения самых передовых технологий судостроения. Здесь начинал свой путь Ростислав Алексеев, а мы сейчас возрождаем скоростной флот России, - отметил губернатор Нижегородской области.