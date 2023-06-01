Всплеск рождаемости ожидается в Нижегородской области в ближайшие три года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижегородской области в ближайшие три года ожидается всплеск рождаемости. За последние десять лет количество многодетных семей в регионе увеличилось в два раза, однако в пандемию многие пары отложили решение о планировании семьи. Об этом сообщил министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

- Специалисты-демографы уверены, что со второго полугодия этого года и в последующие 2-3 года темпы прироста новых случаев рождений в семьях увеличатся. Такая тенденция, безусловно, радует после снижения показателя рождаемости, который был связан с пандемией, - сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Глава минздрава также отметил, что правительство Нижегородской области делает все возможное для улучшения демографической ситуации в регионе. Ведется модернизация поликлиник и больниц, уделяется большое внимания диагностике заболеваний и выявлению их на ранней стадии, строятся новые детские сады и школы.

Конечно, можно «поднять» демографию за счет миграции – из-за близости к столице Нижний Новгород часто выбирают для переезда в том числе и жители других регионов России, но у этого процесса есть и обратная сторона медали.

- Под влиянием миграционных процессов в обществе изменяются элементы уклада жизни, происходит адаптация в культуре и традициях. Безусловно, мы рады всем, кто выбирает Нижегородскую область в качестве своего постоянного места жительства. При этом базовые ценности, конечно же, необходимо бережно сохранять, для нас это остается приоритетом, - заявил Мелик-Гусейнов.

Что касается смертности, то ее показатели стали уменьшаться по сравнению с допандемийным 2019 годом. Общий коэффициент смертности сейчас находится в точке исторического минимума - 14,7 на 1000 населения, заметно сократилась летальность от хронических заболеваний.