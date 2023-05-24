Живописные пейзажи и крупные предприятия: Чем знаменит Сокольский округ. ФОТО: ЗСНО

Поселок Сокольское, расположенный в 100 километрах от Нижнего Новгорода, считается одним из самых экологически чистых районов в Нижегородской области. Горьковское море, красивые пейзажи и густые леса – это, пожалуй, главное, чем славится эта территория. Однако при этом Сокольский район является еще и важным промышленным центром. И в этом мы смогли убедиться во время очередной поездки Клуба парламентских журналистов.

Санкции не помеха

Первой точкой маршрута стало предприятие по производству экологически чистых флизелиновых обоев «Лоймина». Сейчас здесь трудятся больше 130 сотрудников, и львиная доля из них – местные жители.

- В условиях, когда на российском рынке сокращается количество иностранных брендов отделочных материалов, фабрика готова обеспечить отечественного потребителя высококачественной продукцией, не уступающей мировым аналогам. Недавно на предприятии открылся новый цех по производству краски, благодаря чему дополнительно созданы ещё 10 рабочих мест. Все работники получают достойную заработную плату и обеспечены жильём, что позволяет нам привлекать молодых специалистов», - рассказал коммерческий директор ООО «Лоймина» Роман Савенков.

Сейчас в ассортименте предприятия насчитывается свыше 50 коллекций обоев, краски, грунтовки, лаки, цифровые панно на флизелине. Продукция компании поставляется более, чем в два десятка стран. Причем не смогли испортить ситуацию ни санкции, ни многочисленные ограничения.

- Как только со стороны Европы были введены ограничения, мы сделали годовой запас флизелина, - рассказывает Роман Савенков. – Сейчас поставки к нам идут, в том числе и из дружественного Китая.

В дальнейшем предприятие намерено только расширять производство. К примеру, в этом году на выставке в Москве компания представила новую линейку интерьерных красок, которая летом поступит в розничную продажу. Для увеличения мощностей планируется увеличить производственные и складские площади, а также заключен контракт на поставку, в наш адрес, производственного оборудования.

Не хватает кадров

Намерено расширяться и другое важное производство в Сокольском районе – швейная фабрика «Сокольский промкомбинат», специализирующийся на выпуске формы для РЖД и Следственного комитета. Сейчас здесь работают 85 сотрудниц.

- Я готов хоть сейчас взять еще 30-40 человек. Да только где их взять? – разводит руками директор ООО «Сокольский промкомбинат» Иван Татаринцев. – Заказов у меня очень много, но я вынужден отказываться из-за нехватки кадров. Если бы мне помогли с кадрами и компенсировали хотя бы часть затрат на покупку оборудования, то мы бы смогли увеличить объемы продукции как минимум на 30-50%.

В Законодательном собрании Нижегородской области уже откликнулись на просьбу производителя.

- На ближайших профильных комитетах Законодательного Собрания выработаем конкретные меры, позволяющие получить господдержку тем предприятиями, которым она положена, - отметил депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Владимир Беспалов.

Еще более востребована сейчас продукция другого сокольского предприятия - «MAX-технологии». Оно специализируется на производстве сверхлегкой и сверхпрочной мебели для самолетов, кораблей, катеров и других транспортных средств. В частности, они поставляли мебель для судна «Метеор-120». Технология, которая применяется заводом, по праву считается уникальной.

ОФИЦИАЛЬНО

Александр Тимофеев, депутат Законодательного собрания Нижегородской области:

- На мой взгляд, несмотря на отдалённость Сокольского округа, здесь есть большие перспективы для открытия новых производств. В округе есть мощный административный ресурс, возможности для привлечения инвесторов, что даёт огромный экономический потенциал для успешного развития во многих отраслях. Отсутствие железной дороги этому развитию нисколько не помешает – вполне можно развивать речное транспортное сообщение.