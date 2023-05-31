«Долго искали маму-сову»: Операцию по спасению трех маленьких совят развернули на стройке нижегородского метро

Птенцы ушастой совы. ФОТО: телеграм-канал «МетроНН»

Целая операция по спасению трех совят развернулась на строительной площадке новой станции метро в Нижнем Новгороде 31 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале «МетроНН».

Сегодня на стройплощадке станции метро «Сенная» рабочие асфальтировали объездную дорогу. Неожиданно в кустах неподалеку мужчины обнаружили трех маленьких совят. Как они там появились – неизвестно.

Маленьких совят обнаружили в кустах. ФОТО: телеграм-канал «МетроНН»

К счастью, птенцов ушастой совы вовремя заметили, ведь стройка для таких малышей – совсем небезопасное место. Один из совят даже попытался выскочить под колеса тяжелой техники.

Строительные работы были приостановлены, чтобы найти маму-сову. Но тщетно. Она не вернулась за своими птенцами. Тогда рабочие посадили малышей в коробку, чтобы передать их специалистам.

Как рассказал начальник отдела охраны животного мира минлесхоза по Нижегородской области Сергей Изотов, птиц нужно было изъять из техногенной зоны, они бы там не выжили.

Птенцов на время забрала волонтер Татьяна Фалина. У женщины есть большой опыт по выхаживанию хищных птиц.

– У птенцов есть перспективы к тому, чтобы вернуться в живую природу. Это самое главное будущее для любой дикой птицы. Спасибо метростроевцам, что серьезно отнеслись к птицам, – подчеркнула Татьяна Фалина.

Теперь совятам ничто не угрожает. ФОТО: телеграм-канал «МетроНН»

К слову, теперь совятам ничто не угрожает. Для них либо найдут дом в семье ушастых сов, либо отправят в центр реабилитации. Когда они подрастут и будут готовы к самостоятельной жизни, специалисты выпустят их в дикую природу.

Напомним, жители Нижегородской области все чаще публикуют в соцсетях посты о встречах с обитателями леса. То лоси выбегают на дорогу, то косули бросаются под колеса. А в последних числах мая сбылся один из популярных стереотипов о России — в городе Саров бурый медведь прогулялся прямо по дороге.

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