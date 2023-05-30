Опубликована программа на День защиты детей в Нижнем Новгороде 2023. Фото: Мария АНАНОВА

1 июня в России отмечается Международный день защиты детей. Этот праздник призван лишний раз напомнить взрослым о роли детей в нашей жизни и их месте в обществе, обратить внимание на проблемы несовершеннолетних и задуматься об улучшении их благополучия. Многие семьи в этот день отправляются в парки - покататься на аттракционах, покушать мороженого и сладкой ваты, чтобы устроить для ребенка небольшой праздник и – чего кривить душой - самим окунуться в детство. День защиты детей в Нижнем Новгороде по традиции пройдет весьма насыщенно: тематические мероприятия пройдут на разных площадках. Рассказываем, куда сходить в Нижнем Новгороде на День защиты детей 1 июня 2023 года.

Программа мероприятий на День защиты детей в Нижнем Новгороде 2023

Парк «Швейцария»

Здесь пройдет Всероссийский фестиваль детства и юности «Фестиваль Движения Первых». Праздничные мероприятия продлятся с 10:00 до 21:00. В этот день в парке будут работать несколько площадок, где будут организованы творческие мастерские, образовательные мероприятия, лектории и мастер-классы. На праздник придут известные спортсмены, журналисты, актеры и государственные деятели.

На главной площади парка на сцене выступят хореографические, театральные, вокальные и хоровые коллективы. Также организаторы обещают выступление знаменитого артиста, имя которого пока держат в секрете.

В этот день будет работать детский пресс-центр с участием региональных и муниципальных школьных медиа-команд, а в образовательном центре «Бублик» будут работать площадка мастер-классов «Город детства», лектории «Слово» и «Детство» и «Лекторий Первых», на котором выступят известные люди и лидеры общественного мнения.

Парк им. 1 Мая

Здесь праздничные мероприятия начнутся на главной площади в 11.30. Ребятишек и их родителей ждут веселые конкурсы, игры, песни. Развлекать гостей будут аниматоры, а изюминкой праздника станут шоу гигантских мыльных пузырей и поролоновое шоу. Юных нижегородцев ждет дискотека под самые зажигательные и веселые детские песни. Программа продлится до 15.30.

Автозаводский парк

Большая программа пройдет в детском городке «Чиполлино», она откроется в 11.00 яркой анимацией. В 12 часов запланировано шоу мыльных пузырей от Фиксиков, а в 14.00 на главной сцене парка у фонтана начнется концерт. Здесь состоится модный показ, выступление юных вокалистов, спортсменов, чирлидеров и танцевальных коллективов. Также на сцене выступит фокусник-иллюзионист Аркадий Стрижак. Праздник продлится до самого вечера.

Парк им. 777-летия Нижнего Новгорода

С 13.00 до 14.00 здаесь состоится праздничная концертная программа «Солнечный круг!» с участием творческих коллективов МБУК ЦКиД "Молодежный" , где уже много лет работают кружки танцев различных направлений, театр визуального искусства, вокальная и цирковая студии и другие.

Парк «Светлоярский»

Здесь с 14 до 18 часов состоится развлекательная программа для детей всех возрастов, также мероприятия пройдут на втором парковом озере. Ребят ждут конкурсы, спортивные игры, творческие мастер-классы по лепке, рисованию, оригами и изготовлению слаймов. Изюминкой праздника станет зона виртуальной реальности с играми. Праздничную атмосферу будут создавать аниматоры и веселые ведущие.

Парк «Дубки»

С 13.00 до 17.00 в парке «Дубки» состоится гала-концерта «Фестиваль детства.2023» с участием победителей муниципальных этапов фестиваля. Будут подведены итоги по номинациям «Я-артист», «Я-повар», награждены победители, пройдут творческие мастер-классы, также будут работать зоны спортивных и настольных игр.

Детская железная дорога

1 июня ежегодно начинается практика у юных железнодорожников. В этот день около станции «Родина» Детской железной дороги пройдет традиционная праздничная программа, гостей ждут концерт, познавательные интерактивы и конкурсы. Также в этот день будет проведена 19-я выставка-конкурс технического творчества. Учащиеся ДЖД Нижнего Новгорода, Казани и железнодорожных классов из Ижевска представят макеты железнодорожного, автомобильного и водного транспорта.

После концерта все желающие смогут прокатиться по железной дороге. Обязанности машиниста, начальника поезда, проводника и контролера-ревизора будут выполнять воспитанники ДЖД.

Театр «Вера»

1 июня здесь пройдет областной театральный фестиваль семейных и школьных любительских театров «Вперед за Синей птицей!». 31 мая в 10.00 начнутся мастер-классы для участников на площадке Нижегородского центра развития воспитания детей и молодежи «Сфера». 1 июня с 10.00 до 18.00 пройдет марафон спектаклей школьных и семейных любительских театров, выбор и награждение победителей на сцене театра «Вера».

Музей А.М.Горького

В День защиты детей мероприятия пройдут в обоих филиалах. В «Домике Каширина» в 12.00 состоится музейное занятие «Дети – это завтрашние судьи наши…», посвященное детям в произведениях писателей, представленных на выставке.

Музей-квартира А.М. Горького на улице Семашко в 11.00 приглашает на детский праздник «Как дома» - адаптированную детскую экскурсию по Музею-квартире А.М. Горького с использованием буклета с заданиями и вопросами. Игра в «Городки» пройдет в музейном дворике с летним угощением.

Также различные мероприятия запланированы в библиотеках всех районов Нижнего Новгорода.

Кинотеатры

В кинотеатрах 1 июня будет что посмотреть детям. «Три разбойника и лев», «Яга и книга заклинаний», «Маша и медведь в кино: скажите «Ой!», «Питомец юрского периода. Утраченная тайна», «Большое путешествие. Специальная доставка» - эти и другие семейные полнометражные мультфильмы скрасят праздник и подарят хорошее нестроение не только детям, но и взрослым. Рекомендованный возраст для просмотра – с шести лет.