Кромсают и подбрасывают на три метра: «Битва роботов» прошла в Нижнем Новгороде

Стенд. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Показательные выступления международного чемпионата «Битва роботов» стартовали в Нижнем Новгороде. С 31 мая по 2 июня на территории Нижегородской ярмарки горожане и гости города смогут познакомиться с роботами «Зверобой», «Barracuda», «Iron wind» и «Weber», которые продемонстрируют свои технические возможности, уничтожив списанную бытовую технику. Увлекательное и зрелищное шоу проходит в рамках конференции «ЦИПР».

– Битва роботов – это технологическое состязание, где через развлечение люди получают новые знания и познают мир будущего вместе с роботами, – рассказал ведущий на стенде чемпионата.

Кубки. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Первым внутри ринга появился розово-желтый робот-опрокидыватель под названием «Barracuda». Им управляла первая и единственная женская команда чемпионата – Energy Girl из Санкт-Петербурга. Вместе с этим роботом девушки становились победительницами телешоу и передач в США, Индии и Китае.

– Этот малыш может подкинуть противника на высоту до 3 метров, а его сила подкидывания составляет 4 тонны, – объявил ведущий.

Робот «Barracuda». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Робот «Barracuda» сначала показывал трюки: крутился и подпрыгивал, а потом ринулся в бой и расколошматил телевизор на маленькие части. Благодаря специальному боксу, стенки которого выполнены из прочного стекла толщиной 20 миллиметров, никто не пострадал. Зрители находятся в полной безопасности от осколков «утилизированной» техники.

Юная зрительница управляет роботом вместе с командой Energy Girl. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Вторым на импровизированный «ринг» выехал яркий робот «Зверобой». Он ловко крутился на сцене, а потом за секунды разрушил горизонтальным спиннером старенький телевизор. Несмотря на небольшие габариты и вес, робот действительно оказался быстрым и мощным.

Яркий робот «Зверобой». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Длительность одной презентации занимает около 10-15 минут, перерыв между показами составляет полчаса. Для гостей также предусмотрена возможность управления роботами, представленными на стенде.

Известно, что первый отборочный этап чемпионата «Битвы роботов» 2023 года пройдет летом в Москве. Всего для участия в чемпионате было подано 190 заявок. Допущенными к «Битве роботов» оказались 67 российских команд и 10 команд из зарубежных стран, в том числе из таких стран как Вьетнам, Казахстан, Китай, Индия, Иран и Турция. Они поборются за призовой фонд в 6 миллионов рублей.