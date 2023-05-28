Граффитист распылил перцовый баллончик в полицейских во время задержания в Нижнем Новгороде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Граффитист распылил перцовый баллончик в лица полицейских во время задержания в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент прошел 27 мая в 03:30. Как стало известно, полицейские патрулировали ночью улицы, в это время двое мужчин и девушка рисовали граффити на заборе по улице Славянской, недалеко от здания ГУ МВД России по Нижегородской области. Правоохранители потребовали прекратить противоправные действия и проехать в участок. Один из парней достал перцовку и распылил химическое вещество полицейским в лицо. Виновник произошедшего скрылся с места преступления.

В результате, другого мужчину и девушку доставили в отдел полиции №5 УМВД России по Нижнему Новгороду, а полицейские получили химические ожоги глаз и кожи лица.

Личность скрывшегося мужчины установили, его объявили в розыск. Все собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуальных решений.