«Спартак» сыграл вничью с «Пари-НН» в матче РПЛ. Фото: группа футбольного клуба «Пари-НН» во «ВКонтакте»

Футбольный клуб «Спартак» в Москве сыграл вничью с «Пари-НН» в матче 29-го тура Российский премьер-лиги. Об этом сообщили на сайте футбольного клуба «Пари-НН».

Встреча футбольных команд состоялась сегодня на стадионе «Открытие Банк Арена». Обе команды не забили друг другу ни одного гола.

Во время матча футболистам «Пари-НН» пришлось выдержать опасную атаку, контрвыпад, однако в течение всей игры нижегородцы достойно противостояли команде соперника.

-Ну, а настоящим героем в концовке встречи стал голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин, дважды спасший свою команду после опаснейших ударов Николсона и Мозеса, - отмечает пресс-служба футбольного клуба «Пари-НН».

По итогам матча, «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка, а команда «Пари НН» располагается на 14-й строчке с 27 баллами.

В следующем туре «Нижний Новгород» примет на своем поле «Химки», а московский «Спартак» в этот же день сыграет с самарскими «Крыльями советов». Оба матча состоятся 3 июня.

Отметим, что нижегородцы располагаются в зоне стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге на сезон - 2023-2024.