30 платьев за 39 секунд: фокусники из Нижнего Новгорода установили мировой рекорд по скорости переодевания

Фокусники установили мировой рекорд по переодеваниям. Фото: дуэт "Чародеи".

Российский дуэт фокусников «Чародеи» установил мировой рекорд по переодеванию. За 39 секунд артистка Наталья Хазина сменила 30 платьев, а иллюзионист Илья Рыжков очень быстро поднимал и опускал для нее ширму. Достижение было официально зафиксировано и сейчас фокусники ожидают его занесения в Книгу рекордов Гиннесса. Как выяснилось, Наталья и Илья уже полгода живут в Нижнем Новгороде и собираются продолжить здесь свою карьеру. Специально для «КП-Нижний Новгород» они рассказали про свой рекорд и раскрыли секреты цирка «Дю Солей».

«Платья для рекорда сшила сама»

Многие припомнят сцену из фильма «Валериан и город тысячи планет», в которой певица Рианна грациозно сменяет один наряд на другой. Примерно так, но с помощью ширмы Наталья регулярно рассказывает на сцене свою интересную историю с танцами и переодеваниями.

Во время выступления Наталья примеряет десятки нарядов. Фото: дуэт "Чародеи".

Номер под названием «Трансформация» артисты показали в шоу «Талант» на «Пятнице». Видео этого выступления появилось в сети. Иностранные продюсеры увидели его, связались с артистами и предложили установить мировой рекорд на международном фестивале циркового искусства «Золотой слон» в Испании.

- В этом году «Чародеи» были единственными представителями России и хедлайнерами фестиваля. У нас была заявка на то, что мы будем самыми быстрыми в истории, - объяснил Илья, - От книги рекордов Гиннесса было четыре человека. Двое из них были просто свидетелями, которые подписали бумагу что это не подлог - они все видели своими глазами, и это целиком совпадает с тем что будет на видео. Без всякого монтажа. Также один человек на хронометр нажимал, а другой считал количество платьев.

По какой-то причине двукратные рекордсмены России не могли установить собственный международный рекорд, только побить существующий — 24 платья за минуту. Артистам предложили увеличить количество платьев, но им удалось сократить и время на переодевание. В итоге цифры на хронометре шокировали всех присутствующих — 39 секунд!

Рекорд был установлен на фестивале "Золотой слон". Фото: дуэт "Чародеи".

Что интересно, платья для этого рекорда, как и для всех своих номеров, Наталья шила сама. По ее словам, никакого секрета в них нет, они самые обычные.

- Весь секрет в том, что платья быстро сменяются и нужно подобрать максимально контрастные по цвету, чтобы зрители могли разглядеть за долю секунды. Мы оставили себе немножко люфта по времени, чтобы можно было включить как можно больше платьев. Система на самом деле интересная, но о ней мы говорить не будем, потому что мы фокусники и это все магия волшебства! - добавил с улыбкой Илья.

В цирке «Дю Солей» все говорят на русском

Когда Наталья и Илья говорят, что они — артисты цирка «Дю Солей», не все с легкостью этому верят, а зря. «Чародеи» действительно 9 лет провели в США, где выступали бок о бок со знаменитыми гимнастами и эквилибристами. Вместе с труппой они побывали во всех штатах от Техаса и Майами до Аляски.

Фокусники 9 лет выступали с Cirque du Soleil. Фото: дуэт "Чародеи".

- Когда выходишь в 10-тысячный зал и в финале шоу слышишь аплодисменты — это хорошо восполняет энергию. Мне было очень интересно поработать в театре «Долби» в Лос-Анджелесе, где проводятся церемонии вручения «Оскара», - поделился впечатлениями Илья.

Артисты в зале Dolby в Голливуде. Фото: дуэт "Чародеи".

Его партнерша Наталья осталась в восторге от полученного опыта работы с именитыми артистами:

- Наш режиссер говорил нам: «Раз вы здесь, значит вы все настроены работать на одной сцене и ваш уровень достаточно высок для этого. Не надо задирать нос!». На самом деле, корону там никто не носит. Команда интернациональная, и все как большая семья. Советский цирк очень ценится, это самая сильная школа, поэтому русскоязычных артистов больше, чем остальных. К концу контракта уже все, включая американцев, говорят на русском языке. От этого никуда не денешься!

По ее словам, опытные артисты всегда помогают новичкам не только словом, но и делом. В этом и кроется один из главных секретов цирка:

- Они работают по очень интересной системе. В шоу участвуют человек 20-25, а зрителю кажется, что человек сто! Каждый артист задействован во многих номерах в качестве массовки. Прыгают по сцене пингвинчики - все думают это массовка. На самом деле в этом пингвинчике сидит именитый артист, который потом на свой номер выходит и показывает класс. Так работают все. За два часа шоу не присядешь ни на минуту. Вышел, отработал, бежишь на другой выход. Таких выходов во время шоу бывает до десяти кроме своего основного номера. Мы больше всех переодевались — в своем номере 10 раз и еще дополнительно.

Нижний — отовсюду ближний!*

На самом деле, дуэт фокусников появился не в столице Приволжья, а в городе Котлас Архангельской области. Это произошло на стыке 2005 и 2006 годов. Выступая в одном из местных заведений, амбициозная артистка Наталья встретила увлеченного своим делом фокусника Илью. Молодые люди начали выступать вместе и со временем добились международной известности. Побывав в США, Италии, Испании, Франции, Южной Корее, Китае и многих других странах, они решили вернуться в Россию. В начале 2023 года фокусники перебрались в столицу Приволжья.

- Почему именно Нижний? - переспросила собеседница, - это моя Родина и я уже давно хотела вернуться, так как жила здесь не больше года и была очень маленькой, когда мы с родителями переехали. Вернуться раньше не было возможности потому что мы много работали за границей. Теперь очень хочется покорить и нижегородского зрителя. Публика здесь знающая, насмотренная. Для нее очень приятно работать!

- А еще здесь очень удобно — можно добраться практически до любой точки в России!, - перебил ее Илья, - И на гастроли за границу улететь — не проблема. Предложили нам как-то выступить в Казани, я задался вопросом, сможем ли добраться? Посмотрел на карту и понял, можно хоть пешком дойти! И до столицы недалеко. Воистину, Нижний — отовсюду ближний!* А еще мне очень нравятся здесь малые архитектурные формы. Нравится, что из своего дома можно сесть в такси и через 10 минут быть в кремле, смотреть на закат. Город действительно красив и своей архитектурой, и природой. Ох уж эта ярусность городская! Каждый раз, когда приезжаем с гастролей, я ей говорю: «Ну Наташ, ну посмотри! Это теперь наш город. Здесь так классно!».

- А я ему отвечаю, что это мой город, я здесь родилась! - добавила Наталья.

Илье понравились малые архитектурные формы в Нижнем Новгороде. Фото: дуэт "Чародеи".

* - строчка из песни коллектива «Роднополисы».