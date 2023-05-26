Праздничный понедельник

С гимна предприятия началась праздничная программа. Прозвучали приветственные слова ведущей Екатерины Мулюн и на сцену вышли учащиеся школы №2, солисты ТО «Эстрадный ансамбль» под руководством Натальи Селивановой. Ребята своими мелодичными голосами и задорными песнями задали тон мероприятию.

Праздник чувствовался на каждом сантиметре призаводской площади, около сцены были организованы различные активности для юных гостей. Под руководством волонтеров Молодежного совета АПЗ ребята раскрашивали мелками большую поздравительную открытку на асфальте, собирали гигантские пазлы, радовались воздушным шарам и пробовали на вкус праздничные пряники – вкусный подарок от комбината питания. Взрослые тоже не скучали. Они с удовольствием подпевали и пританцовывали под песни нижегородской группы «Джэк Дэниэлс Тайм», которые исполняли хиты 1970-80-х годов.

От лица руководства предприятия к приборостроителям и гостям праздника обратился коммерческий директор – заместитель генерального директора АПЗ Иван Нестеров:

– Для человека 66 лет – это солидная дата, когда можно подводить итоги, делать выводы. А для предприятия это только начало, старт, так как впереди еще много нового. У АПЗ большое будущее. Наш завод начал с электродинамического фонарика, а сегодня мы производим высокотехнологичные приборы, которые востребованы государством. Благодаря вашему труду, самоотверженности мы точно в срок выполняем гособоронзаказ. Спасибо вам за это! Желаю всем приборостроителям здоровья, счастья, мирного неба над головой и хорошего настроения. С праздником!

Кульминацией вечера стал парад детской техники – велосипедов, самокатов и колясок. Тема декора – история АПЗ. Участие в параде приняли одиннадцать детей от года до тринадцати лет. Семейные конструкторские бюро потрудились на славу, в ход шли бумага, клей, скрепки, продуктовые пакеты, скотч и другие подручные материалы. Шедевры технической мысли удивили всех. Главный приз – корпоративный рюкзак – достался Алексею Царькову с композицией «Музыка нас связала». С папой и мамой они смастерили макет магнитофона «Легенда», а у бабушки нашли кассеты, которыми украсили самокат. А приз от отдела ЗАГС г. Арзамаса и Арзамасского района увез на своем транспортном средстве Андрей Балагуров, презентовавший пионерский лагерь им. Ю.А. Гагарина. Все участники получили подарки.

Приятно было видеть на празднике ветеранов предприятия. Они бодро танцевали и подпевали под советское ретро.

Мероприятие прошло на позитиве. Впереди год плодотворной работы и теплые воспоминания об этом радостном дне.

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина и Екатерины Ядровой