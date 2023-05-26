Бежим и помогаем

Приборостроители стали участниками IX благотворительного полумарафона «Беги, герой!», тем самым внесли свою лепту в реализацию социально-спортивного проекта Арзамасского дома социального обслуживания для детей «Маяк».

Легкоатлетический забег проходил 21 мая в Нижнем Новгороде. На него приехали две корпоративные команды: 28 представителей Молодежного совета АПЗ и 15 приборостроителей от первичной профсоюзной организации. Все заводские спортсмены выбрали дистанцию 10 км.

– Раньше занималась легкой атлетикой, решила возобновить тренировки, чтобы подготовиться к поездке в Нижний, – поделилась перед забегом слесарь-сборщик цеха №49 Кристина Урхан. – «Беги, герой!» – масштабное мероприятие, здесь столько заряженных положительной энергией людей!

Многие ребята-приборостроители участвовали в массовом забеге впервые. Каждый бежал в своем темпе, в зависимости от физической подготовки и выносливости организма.

– Волновался перед своим первым в жизни забегом на такую длинную дистанцию. Для меня, человека далекого от спорта, это стало настоящим испытанием, и я преодолел себя. Финишировал через 1 час 54 секунды. Результатом доволен, – рассказал начальник бюро инженерно-технического обеспечения ОГМ Максим Вилков.

Электрогазосварщик ОГМ Павел Тетерин принял индивидуальное участие в забеге:

– Пробежал полумарафон – 21,1 км – за 1 час 50 минут, по сравнению с прошлым годом улучшил свой результат на три минуты.

Девиз этого спортивного мероприятия: «Бежим и помогаем». Каждый год часть регистрационных взносов идет на реализацию социальной инициативы. В этом году средства будут направлены на проект «Новые возможности для детей с возможностями» Арзамасского дома социального обслуживания для детей «Маяк», в рамках которого будет закуплено специализированное спортивное оборудование для занятий адаптивной и лечебной физкультурой.

Екатерина Ядрова

Фото автора