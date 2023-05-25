Купальный сезон будет открыт в Нижнем Новгороде с 1 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Городские пляжи Нижнего Новгорода будут открыты с 1 июня. Об этом сообщили в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода.

Городская межведомственная комиссия провела проверку 15 муниципальных пляжей и пяти зон отдыха в Нижнем Новгороде. Общественные территории обустраивали с 15 мая.

- В первую очередь проверены принимаемые меры по обеспечению безопасности на пляжах, охраны, дежурству спасателей. Обязательно на пляжах и в зонах отдыха должны быть расположены детские игровые площадки, шезлонги, зоны для переодевания, лавочки и урны, которые нужно содержать в исправном состоянии в течение всего пляжного периода, - отметила Заместитель директора городского департамента благоустройства Елена Пегова.

Также к началу купального сезона спасатели-водолазы очистили места купаний и пляжные зоны в шести районах города.

- На данный момент водоемы все очищены, поэтому во время купального сезона люди могут безопасно заходить в воду и плавать, - добавил ведущий специалист отдела ЧС Игорь Караваев.

Департамент сообщил, что пляжи будут работать с 1 июня до 31 августа с 10:00 до 19:00.

Перечень муниципальных пляжей:

Автозаводский район: озеро парка культуры и отдыха первой очереди – ул. Смирнова, озеро парка культуры и отдыха второй очереди – пр. Молодежный, Озеро в парке им. «777-летия города Нижнего Новгорода» - ул. Львовская.

Канавинский район: Мещерское озеро – бульвар Мещерский, озеро Сортировочное – Березовая Роща, ул. Архангельская, озеро Больничное – Московское шоссе.

Ленинский район: озеро Силикатное – пр. Ленина, 19-б, пр. Ленина, 23.

Приокский район: озеро №1 – Щелоковский хутор.

Советский район: озеро №3 – Щелоковский хутор

Сормовский район: озеро Светлоярское – ул. Гаугеля, ул. Мокроусова, озеро Лунское - п. Копосово, за ул. Лунская, озеро Пестичное – п. Дубравный.

Перечень муниципальных мест (зон) отдыха населения на водных объектах:

Автозаводский район: река Ока – ул. Фучика, озеро Пермяковское – ул. Пермякова.

Ленинский район: река Ока - затон им. 25 лет Октября.

Нижегородский район: река Волга – набережная Гребного канала

Советский район: озеро №2 - Щелоковский хутор.