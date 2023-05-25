В Нижегородской области завершается посевная кампания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области завершается посевная кампания. Учитывая теплую погоду за окном, она в этом году идет опережающими темпами. На данный момент различными сельскохозяйственными культурами в регионе засеяно уже 510 тысяч гектаров.

- 60% в общей структуре посевных площадей занимают зерновые и зернобобовые культуры. Сегодня они посеяны на площади 400 тысяч гектаров – это 94% от плана, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. - Оставшиеся площади занимают сахарная свекла, овощи, картофель, масличные и кормовые культуры.

По данным регионального Минсельхоза, всего в этом году в регионе будет засеяно около одного миллиона га сельхозугодий. В эту цифру входят яровые, озимые и многолетние культуры.

- В этом году на поддержку нижегородского агропрома выделено 5,4 млрд рублей, почти половина из которых уже дошла до сельхозпроизводителей, - отчитался Николай Денисов. - При этом более 600 млн рублей направлено на развитие растениеводческих хозяйств – субсидии на приобретение элитных семян, покупку техники, проведение мелиоративных работ и другие направления. Всего на поддержку растениеводства планируется направить около 1,5 миллиарда рублей.