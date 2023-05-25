Арктический буксир-спасатель спустили на воду в Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области спустили на воду арктический буксир-спасатель «Тепсей», предназначенный для Федерального агентства морского и речного транспорта. Уже известно, что судно будет заниматься обслуживанием речных путей в Республике Хакасии.

- Нижегородская область - один из лидеров российского судостроения. В регионе 13 судостроительных и судоремонтных предприятий и четыре конструкторских бюро, - напомнил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. - Наши судостроительные предприятия специализируются на различных судах, имеют богатый опыт и поддерживают высокое качество продукции. В отрасли занято более девяти тысяч человек. Компании обеспечены заказами до 2025 года. Например, только на Окской судоверфи в этом году к сдаче запланировано девять судов.

Арктический буксир-спасатель «Тепсей» стал одним из первых в этом списке. Главное достоинство этого судна – его многофункциональность. Оно способно патрулировать акваторию, буксировать суда, заниматься тушением пожара и ликвидировать разлив нефтепродуктов.

- Такие суда необходимы для обслуживания речных путей, которые сейчас активно возрождаются в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России до 2024 года, - отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

КСТАТИ

«Тепсей» - второе судно в серии из пяти буксиров проекта NE025 для Росморречфлота. В декабре 2022 года состоялся спуск на воду головного буксира «Тиман». Свои названия суда получили в честь горных вершин, расположенных в местах будущего базирования: «Тиман» - на реке Печоре, «Тепсей» – на Енисее, «Фавор» – на Ладожском озере, «Печак» – в Архангельской области и «Узон» - на Камчатке.