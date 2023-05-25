Ради него закрывали экотропу: Олененок появился на свет в Керженском заповеднике

Оленуха Лена и ее детеныш. Фото: С.Г.Суров, Керженский заповедник.

В Керженском заповеднике Нижегородской области произошло радостное событие: там в семействе оленей на днях случилось пополнение. Рано утром 21 мая у оленухи Лены родился детеныш, сообщает пресс-служба заповедника.

Пол малыша пока не известен, однако сотрудники заповедника говорят, что это, скорее всего, самец. Для того, чтобы роды прошли максимально комфортно, экотропу «Земля оленей» закрывали на несколько дней – доступ туда был ограничен с 20 мая. За эти дни малыш окреп и успел немного освоиться в новом для себя мире. Сегодня экотропа заработала вновь.

Мама и олененок чувствуют себя хорошо, однако сотрудники заповедника все равно просят посетителей соблюдайте тишину вблизи демонстрационного вольера, чтобы не создавать дискомфорта маме и детенышу.

- Родившихся в вольерных комплексах оленят в течение первого года жизни переводят в адаптационный вольер, где они знакомятся с другими оленями, учатся добывать корм. Затем небольшие группы выпускают в дикую природу, где они присоединяются к вольному стаду, - рассказали в Керженском заповеднике.

Пара лесных северных оленей Лена и Игнат проживают в заповеднике с 2014 года – сюда они переехали из Подмосковья в возрасте 1,5 лет. Они относятся к маточному поголовью, предназначение которого – восстановление популяции, поэтому на волю их не выпускают. Пара проживает в демонстрационном вольере, вокруг которого проложена экотропа «Земля оленей». Стоит отметить, что это далеко не первое потомство пары: впервые они стали родителями в 2016 году.