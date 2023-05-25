Озаряла всё небо: «Тихую» грозу заметили жители Нижнего Новгорода ночью Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Минувшей ночью в Нижнем Новгороде прошла первая в этом году серьезная гроза – сверкало и поливало так, что многие горожане проснулись от ярких вспышек и шума дождя. Утром нижегородцы поспешили поделиться своими впечатлениями и фотографиями в соцсетях.

Прошедшая гроза была необычна тем, что свет часто озарял небо, но грома при этом не было. Вспышки света далеких молний, отражающиеся в кучевых облаках, называются зарницей. При таком явлении раскатов грома не слышно из-за дальности, но можно увидеть свет. Однако в некоторых районах Нижнего Новгорода и области гром всё-таки был.

-У нас гремело, еще как! Сверкало каждые 10 секунд, озаряло все небо, - поделилась жительница Кстовского района Марина.

-Классно наблюдать за молнией без грома! Наверное, это редкое явление, - отметила нижегородка Татьяна.

Несмотря на то, что в некоторых районах нижегородцы все же слышали громкую грозу, все восхитились ей и посчитали природное явлением необычным.