За ним никто не следил и не кормил: Старого коня оставили умирать на заброшенной ферме на Бору

На месте сразу же было составлено и передано полицейским заявление за жестокое обращение с животными. Фото: Лара Саплина.

Вечером накануне нижегородские зоозащитники забили тревогу – на закрывшейся ферме в деревне Афанасово в Борском районе оставили умирать старую лошадь. Как оказалось, конь двадцать лет проработал в совхозе «Линдовский», а на старости лет остался никому не нужен. Тратить время на уход за пожилым жеребцом хозяин не захотел. Лошадь чем могли подкармливали неравнодушные местные, но этого явно было мало – истощение животного на лицо, конь еле передвигается, у него торчат ребра и практически нет мышц.

– Я сразу же отправилась в эту деревню искать лошадь, но нигде её не могла найти. Через какое-то время ко мне подошел охранник этой заброшенной фермы и грубо так сказал «Вам может лестницу дать, ещё на крышу слазите?», а потом стал нас прогонять, якобы это охраняемая территория, – рассказала «Комсомолке» зоозащитница Лара Саплина.

Конь истощён. Фото: Лара Саплина.

Когда зоозащитники уже собирались уезжать, то их окликнула женщина и сказала, где находится бедное животное. Позже удалось узнать и имя хозяина этого жеребца, им оказался местный депутат и бизнесмен.

– Мы вызвали полицию и стали ждать. Осмотрели условия проживания, место, конечно, ужасное. Говорят, конь там и зимой стоял, никто за ним не следил и не кормил, – подчеркнула Лара. – Честно говоря, прямо запущенная лошадь. При этом конь сам добрый, не кусачий и ласковый, я даже его поцеловать смогла.

На месте сразу же было составлено и передано полицейским заявление за жестокое обращение с животными. Тем временем информация о происходящем, по-видимому, дошла и до владельца фермы. Охранник сообщил, что уже на следующий день в 7 утра лошадь заберут, но куда так и не сказал.

Сегодня, 24 мая, истощенной лошади в деревне Афанасово уже не было, её успели перевезти на действующую ферму в деревне Остреево. Там работники тут же принялись строить в коровнике для неё отдельное место, а сам конь по кличке Малыш в это время гулял на улице, кушал сено и пил воду.

Новая ферма, где будет жить конь. Фото: Лара Саплина.

– На этой же ферме есть пожилая лошадка Даша, она постарше этого коня, но выглядит намного лучше. Малыш – это одни кости, главное, чтобы сейчас он набрал небольшую массу, а потом уже мы хотим отправить его на реабилитацию. Уже даже нашлись те, кто его примет и пролечит. Мы не хотим на этом успокаиваться, потому что непонятно, забрали бы лошадь, если бы вся эта буча не поднялась в интернете или он бы так и остался умирать?

Выяснилось, что посодействовать в том, чтобы лошадь попала в центр реабилитации, пообещал заместитель руководителя Нижегородского регионального исполнительного комитета «Единой России» Василий Смердов. Также на связь вышел и фонд «Сострадание», который готов забрать коня на необходимое лечение.

Конь очень ласковый. Фото: Лара Саплина.

– Конечно, сейчас коня будут кормить, следить за ним, но вопрос надолго ли это всё. Я не доверяю владельцу больше, если он допустил такое. Новая ферма и работники на ней мне понравились, замечательные люди, но я всё же буду спокойнее, зная, что лошадь забрали на реабилитацию, – подытожила Лара Саплина.

Зоозащитники продолжат держать эту ситуацию на контроле, лишь бы конь мог счастливо прожить то время, которое ему отмерено.