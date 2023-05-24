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Общество24 мая 2023 15:20

За ним никто не следил и не кормил: Старого коня оставили умирать на заброшенной ферме на Бору

Старый конь, брошенный умирать на закрывшейся ферме на Бору, обрел новый дом
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
На месте сразу же было составлено и передано полицейским заявление за жестокое обращение с животными. Фото: Лара Саплина.

На месте сразу же было составлено и передано полицейским заявление за жестокое обращение с животными. Фото: Лара Саплина.

Вечером накануне нижегородские зоозащитники забили тревогу – на закрывшейся ферме в деревне Афанасово в Борском районе оставили умирать старую лошадь. Как оказалось, конь двадцать лет проработал в совхозе «Линдовский», а на старости лет остался никому не нужен. Тратить время на уход за пожилым жеребцом хозяин не захотел. Лошадь чем могли подкармливали неравнодушные местные, но этого явно было мало – истощение животного на лицо, конь еле передвигается, у него торчат ребра и практически нет мышц.

– Я сразу же отправилась в эту деревню искать лошадь, но нигде её не могла найти. Через какое-то время ко мне подошел охранник этой заброшенной фермы и грубо так сказал «Вам может лестницу дать, ещё на крышу слазите?», а потом стал нас прогонять, якобы это охраняемая территория, – рассказала «Комсомолке» зоозащитница Лара Саплина.

Конь истощён. Фото: Лара Саплина.

Конь истощён. Фото: Лара Саплина.

Когда зоозащитники уже собирались уезжать, то их окликнула женщина и сказала, где находится бедное животное. Позже удалось узнать и имя хозяина этого жеребца, им оказался местный депутат и бизнесмен.

– Мы вызвали полицию и стали ждать. Осмотрели условия проживания, место, конечно, ужасное. Говорят, конь там и зимой стоял, никто за ним не следил и не кормил, – подчеркнула Лара. – Честно говоря, прямо запущенная лошадь. При этом конь сам добрый, не кусачий и ласковый, я даже его поцеловать смогла.

На месте сразу же было составлено и передано полицейским заявление за жестокое обращение с животными. Тем временем информация о происходящем, по-видимому, дошла и до владельца фермы. Охранник сообщил, что уже на следующий день в 7 утра лошадь заберут, но куда так и не сказал.

Сегодня, 24 мая, истощенной лошади в деревне Афанасово уже не было, её успели перевезти на действующую ферму в деревне Остреево. Там работники тут же принялись строить в коровнике для неё отдельное место, а сам конь по кличке Малыш в это время гулял на улице, кушал сено и пил воду.

Новая ферма, где будет жить конь. Фото: Лара Саплина.

Новая ферма, где будет жить конь. Фото: Лара Саплина.

– На этой же ферме есть пожилая лошадка Даша, она постарше этого коня, но выглядит намного лучше. Малыш – это одни кости, главное, чтобы сейчас он набрал небольшую массу, а потом уже мы хотим отправить его на реабилитацию. Уже даже нашлись те, кто его примет и пролечит. Мы не хотим на этом успокаиваться, потому что непонятно, забрали бы лошадь, если бы вся эта буча не поднялась в интернете или он бы так и остался умирать?

Выяснилось, что посодействовать в том, чтобы лошадь попала в центр реабилитации, пообещал заместитель руководителя Нижегородского регионального исполнительного комитета «Единой России» Василий Смердов. Также на связь вышел и фонд «Сострадание», который готов забрать коня на необходимое лечение.

Конь очень ласковый. Фото: Лара Саплина.

Конь очень ласковый. Фото: Лара Саплина.

– Конечно, сейчас коня будут кормить, следить за ним, но вопрос надолго ли это всё. Я не доверяю владельцу больше, если он допустил такое. Новая ферма и работники на ней мне понравились, замечательные люди, но я всё же буду спокойнее, зная, что лошадь забрали на реабилитацию, – подытожила Лара Саплина.

Зоозащитники продолжат держать эту ситуацию на контроле, лишь бы конь мог счастливо прожить то время, которое ему отмерено.

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