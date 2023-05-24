Делают подкопы и душат кур: Стая бездомных собак держит в страхе жителей Балахны

Информация по данному факту направлена в правоохранительные органы. Фото: Предоставлено Марией Победоносцевой.

Стая бездомных собак уже больше года держит в ужасе жителей Балахны – горожане опасаются за себя, своих детей и домашний скот. Эта проблема беспокоит тех, кто живет в частном секторе на улицах Корчагина, Рязанова, Сенявина, Любови Шевцовой и переулке Громовой. Именно здесь обитают четвероногие, которые то и дело забираются в огороды, душат кур и кроликов, растаскивают по дворам мусор. Недавно появились и первые пострадавшие среди людей, которых покусали эти собаки.

Отлов бессилен

– Мне известно о пяти случаях, когда собаки бросались на детей. Четверо мальчишек и одна девочка оказались укушены, – рассказала «Комсомолке» местная жительница Мария Победоносцева.

Местные неоднократно обращались с заявлениями в полицию и администрацию, но толку было мало. Даже в службе отлова разводили руками, мол заявок с этой местности много, но мы там собак не находим.

– Они нас попросили им помочь, показать, где водятся эти собаки. Когда мы замечали бродячих псов, сразу набирали в отлов, но специалисты не могли реагировать сразу, поэтому по приезде никого не находили, – подчеркнула Мария Победоносцева. – В субботу, 20 мая, гуляло восемь собак. Местные решили сесть на велосипеды и ехать за собаками, чтобы отзваниваться в отлов и сообщать адреса. Вот в тот день приехали и поймали четыре бродячих собаки.

Стая собак. Фото: Предоставлено Марией Победоносцевой.

А между тем стая в частном секторе обитает довольно большая, за раз местные как-то насчитали целых одиннадцать штук. Днём эти собаки отсыпаются, на улицах их не найти, а вечером и ночью выходят на охоту. За последнее время в частном секторе передавленными оказались свыше 200 кур, а также около десятка кроликов. У большинства жителей бродячие собаки побывали в огороде не один раз, а несколько.

– Статистика пугающая! За 16 мая передавлено 20 кур на улице Розы Люксембург, за 17 мая – 5 куриц на улице Савицкая, за 18 мая – 7 куриц на улице Крестьянская, – рассказала местная жительница. – Продолжать можно долго.

Убивают ради забавы

К слову, собаки голодающими не выглядят, да и добычу свою не съедают, лишь играются и душат. Советчики из сети, конечно, тут же заговорили о крепких металлических заборах, курятниках, клетках и замках, но ничего из этого не стало преградой для четвероногих. Псы научились вскрывать и выбивать защёлки, отодвигать кирпичи от припертых дверей, находить лазейки и делать подкопы.

– Мы еще с зимы начали замечать на крыше гаража лапы собачьи, видимо прыгать боялись, но наживу заприметили. Как только снег сошел, разворотили весь забор, попали на территорию дома, уничтожили всех (кого съели, кого задушили, кого прикопали). Забор мы укрепили, купили новых куриц, в этот раз с улицы зайти не смогли, пробрались через соседнюю улицу, через соседский огород. Выломали доски в курятнике, опять всех повалили, – поделилась с «Комсомолкой» местная жительница Анна Тихонова.

Задушенные курицы. Фото: Предоставлено Марией Победоносцевой.

Только за последний месяц ущерб достиг 100 тысяч рублей

Местные уже тоже боятся выходить на улицу без электрошокера, перцового баллончика или ультразвукового отпугивателя при себе. А детям приходится все время проводить дома или на приусадебном участке, ведь на детской площадке с качелями постоянно гуляют собаки.

– Это бездомные собаки, без хозяев, без ошейников, без бирок на ушах, соответственно, не стерилизованные, не вакцинированные от бешенства, – подчеркнула местная жительница. – Ещё, конечно, в этой стае есть собаки нашего соседа, их может штук пять. Он их выпускает на самовыгул и они присоединяются к бродячим.

С соседом-собаководом другие жители пытались поговорить, попросить контролировать своих питомцев, но он лишь отговаривался: «Собаки не мои, ничего не знаю» или «Мои собаки сидят дома».

Скриншот с камеры видеонаблюдения у одних пострадавших на ул. Пролетарская. Фото: Предоставлено Марией Победоносцевой.

В ближайшее время жители частного сектора в Балахне планируют подавать коллективный иск в суд на администрацию, чтобы возместить причиненный материальный ущерб. Только за последний месяц хозяйства балахнинцев пострадали на сумму не менее 100 тысяч рублей.

– Кроме того, мы готовим обращение в прокуратуру в связи с бездействием администрации и службы отлова собак, – добавила Мария Победоносцева. – Собакам должны найти либо новых хозяев, либо поместить их в приют.

Собаки на детской площадке. Фото: Предоставлено Марией Победоносцевой.

Тем временем в администрации Балахны «Комсомолке» сообщили, что заявка на отлов собак, находящихся на улицах Рязанова и переулке Громовой, поступала 2 мая. Тогда её передали подрядной организации, которая занимается отловом безнадзорных животных.

– На указанных улицах отловлено две собаки, – сообщили в ведомстве. – При этом есть информация, что 10 собак принадлежат местному жителю. Животных он прячет от отловщиков, а затем выпускает на самовыгул. Информация по данному факту направлена в правоохранительные органы,