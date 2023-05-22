47-летнего жителя Балахны обвиняют в развращении трех детей на озере

Мужчина был задержан следователями СК по Нижегородской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

47-летнего жителя Балахны обвиняют в совершении развратных действий в отношении трех детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Недавно в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что мужчина совершает развратные действия возле Теплого озера в Балахнинском районе Нижегородской области, где отдыхают и взрослые, и дети.

– Раздался треск в кустах, мы оглянулись и увидели, что он наблюдает за нами. Минут через 5 он стоял уже голый и никого не стеснялся. В это время на пляж пришли две девочки лет 13-14, и он пошёл в их сторону. Мы его спугнули и вместе с девочками ушли с пляжа, – пишет Наталья в сообществе «Балахна Live».

Кроме того, жители района отмечают, что мужчина так наблюдает за детьми на пляже не первый год.

По версии следствия, утром 16 мая мужчина домогался трех детей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность преступника. После чего мужчина был задержан следователями СК.

Обвиняемый сознался в совершенных преступлениях и был заключен под стражу.

Напомним, бывшего воспитателя детского сада в Нижнем Новгороде признали виновным в домогательстве к детям. Ему дали 13 лет лишения свободы.

А в июне 2022 года мы сообщали, что нижегородского тренера подозревают в двух эпизодах домогательства своих воспитанников.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен