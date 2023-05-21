Прогулки в Нижегородском кремле, «Музыка балконов», семейные квесты: Как прошла «Ночь музеев» в Нижнем Новгороде

Всероссийская акция «Ночь музеев» состоялась в Нижнем Новгороде 20 мая Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Другим интересным мероприятием стали концерты в формате «Музыка балконов» Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

Всероссийская акция «Ночь музеев» состоялась в Нижнем Новгороде 20 мая Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла в Нижнем Новгороде 20 мая. Рассказываем о главных мероприятиях прошедшей акции.

В Нижегородском кремле организовали сразу несколько мероприятий. С 16:00 до 22:00 проходила театрально-музыкальная программа «История и истории: тайны музейных экспозиций», с 15:00 до 18:00 можно было посетить фестиваль исторической реконструкции «Кремлевская феерия», а с 18:00 жителей ждала этнографическая программа с русскими хороводами. Нижегородцы отмечают, что в музеи были огромные очереди.

- Прогулялись по кремлевской стене. Очень классно! Кстати, очередь большая, но двигалась очень быстро, - делятся своими впечатлениями жители.

Другим интересным мероприятием стали концерты в формате «Музыка балконов». С 20:00 до 22:00 звучала граммофонная музыка с балкона Усадьбы Рукавишниковых, а с 19:00 до 20:00 можно было послушать Нижегородский хоровой колледж имени Л. К. Сивухина, на балконе, выходящем на площадь Минина.

Семейные квесты, лекции искусствоведов, концерт оркестра русских народных инструментов и учеников музыкального училища имени М. А. Балакирева прошли на территории Нижегородского художественного музея.

В «Заповедных кварталах» прошли экскурсии, встречи с чаепитием, исполнение романсов и чтение поэтических произведений, а в музее-квартире А.М. Горького состоялся иммерсионный спектакль «НЕбронзовыйГорький».

Всего более 80 музейных площадок и выставочных пространств было задействовано во Всероссийской акции Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

«Домик Каширина» также порадовал жителей иммерсивной экскурсией, мастер-классами и показом фильма «Детство».

В программе «Ночь музеев» участвовали музей А.Д.Сахарова, музейно-выставочный центр «Микула», выставочный павильон парка Победы, Нижегородский планетарий им. Г.М.Гречко и многие другие культурные площадки. Всего более 80 музейных площадок и выставочных пространств было задействовано во Всероссийской акции.

- Большое спасибо за экскурсию! – благодарят жители сотрудников музеев.