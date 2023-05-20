Мужчину из Нижнего Новгорода спасли из трудового рабства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летнего мужчину, проживавшего в Нижнем Новгороде, спасли из трудового рабства. Об этом сообщает волонтерская организация «Альтернатива».

Как отмечается, мужчина родился в Оренбургской области, но проживал в Нижнем Новгороде. На вокзале ему предложили продавать телефоны, он согласился. Реализацией телефонов он занимался в торговых центрах, на заправках, а также в других городах, таких как Чебоксары, Владимир и другие.

Вскоре мужчина понял, что ему не будут платить зарплату. Сбежать он тоже не мог, ведь за ним тщательно следили, документов и связи с родственниками у него не было.

В одной из поездок, житель Нижнего Новгорода ехал в Пермь через Казань. Он попытался сбежать, но его догнали и избили, затем он попросился сходить в магазин, где стал просить о помощи у продавщицы. Она нажала тревожную кнопку и на место происшествия приехали сотрудники Росгвардии. Также информация о случившемся поступила в волонтерскую организацию «Альтернатива». Вербовщики скрылись, но изображение одного из них попало на камеру.

Волонтеры организации «Альтернатива» обратились к волонтерам организации «Душа России», чтобы помочь мужчине вернуться домой.

- Мы очень надеемся, что сотрудники правоохранительных органов смогут найти виновных, и они понесут справедливое наказание, - отмечает волонтерская организация «Альтернатива».