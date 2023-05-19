Юмор регионального масштаба

Фото: Александр Барыкин

Вечер пятницы 12 мая ознаменовался для Арзамаса ярким мероприятием – в Доме культуры «Ритм» прошел фестиваль КВН «Кубок Пландина», в котором команда АО «АПЗ» заняла третье место.

Игру, приуроченную к 105-летию со дня рождения первого генерального директора Арзамасского приборостроительного завода Павла Ивановича Пландина, организовал Молодежный совет предприятия. В составе жюри, которое возглавил генеральный директор АПЗ Андрей Капустин, были представители городской администрации, руководства завода и его дочерних организаций.

– Удивительное мероприятие! Сколько талантов собралось на одной сцене и столько неравнодушных людей в зале. Надеюсь, фестиваль КВН станет традиционным. Будем развивать это направление, – сказал Андрей Анатольевич.

В этот вечер выступили шесть команд арзамасских школ, сузов и вузов. Также участниками фестиваля стали два коллектива из Нижнего Новгорода и команды из Сарова и Дзержинска.

– Без преувеличения, наш первый фестиваль КВН «Кубок Пландина» получил статус регионального, – отметил председатель Молодежного совета Артём Канашкин. – Подготовка длилась два месяца. Игра стала настоящим праздником для всех любителей КВН в Арзамасе. А полный зал счастливых и улыбающихся зрителей – тому подтверждение.

АПЗ представляла команда КВН Молодежного совета «Сенокос на льдине». Изюминкой их выступления стал выход на сцену молодежи 70-х – ветеранов завода.

– Впервые играла в КВН и получила удовольствие! – рассказала почетный ветеран АПЗ, художественный руководитель хора ветеранов «Легенда» Нина Рогожкина. – Тщательно репетировали, но перед выходом не волновались, опыт выступления на большую аудиторию есть. Зарядились от заводской молодежи энергией. Какие они веселые, позитивные и красивые!

В программе было два запланированных конкурса – «Приветствие» и «Биатлон». Пока жюри подводило итоги, ведущий вечера и редактор «Кубка Пландина» Дмитрий Балабин устроил внеконкурсную разминку, в которой веселые и находчивые ребята показали свое умение импровизировать.

Кубок КВН достался команде школы №16 «Впишите название», в сумме за два конкурса арзамасские школьники набрали 5,9 балла. С разницей всего в 0,1 балла второе место заняли команды «Автозаводские шестеренки» (школа №133, г. Нижний Новгород) и «НИИ» (РФЯЦ ВНИИЭФ, г. Саров). 5,4 балла заработала заводская молодежная сборная «Сенокос на льдине» и заняла третье место. Победители и призеры получили кубки, грамоты и денежные призы.

«Кубок Пландина» прошел весело, живо и интересно. Еще одно крутое событие дополнило копилку мероприятий, организованных молодежью АПЗ.

Текст: Екатерина Ядрова

Фото: Александр Барыкин