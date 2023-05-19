Профессионализм и творчество

Фото: Александр Барыкин

Корпоративную книгу АПЗ «Родные пейзажи» презентовали в Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького студентам Арзамасского приборостроительного колледжа.

Инициатором и организатором мероприятия выступило руководство библиотеки.

– Мы всегда счастливы, когда в библиотечный фонд поступают новые издания, особенно радуемся книгам об Арзамасе. Новый сборник «Родные пейзажи» издан АПЗ, но интересен всем жителям и гостям города, – отметила и.о. директора МБУК «Централизованная библиотечная система г. Арзамаса» Елена Тарасова.

Ребятам подробно рассказали об издании. Как у генерального директора завода Андрея Капустина возникла идея сделать сборник творческих работ приборостроителей, как в отделе внешних связей и массовых коммуникаций АПЗ велась работа над ним. Заводские поэты познакомили собравшихся со своим творчеством, поделились, почему они – люди технических профессий – пишут стихи. Несколько произведений прочитали молодые сотрудники. Представили зрителям и заводских фотографов.

– Приборостроители – это большая семья из 6,5 тысячи человек, которые не только трудолюбивые и ответственные, но еще и творческие, – обратилась к собравшимся начальник отдела внешних связей и массовых коммуникаций АПЗ Оксана Скопцова. – Верю, что с кем-то из вас мы обязательно встретимся уже как с приборостроителями в процессе подготовки очередного тома.

С рецензией на сборник выступила доктор филологических наук, профессор Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского Людмила Климкова:

– Книга доставляет эстетическое наслаждение и очень хорошо отражает понятие русскости – нашего национального характера. Бесконечные родные просторы символизируют широту души русского человека, храмы – соборность, обработанные поля – трудолюбие и т.д. То есть книга воспитывает любовь читателей к своей малой родине.

Несколько экземпляров «Родных пейзажей» разыграли в викторине, посвященной АПЗ и истории города.

Завершился вечер просмотром видеоролика о заводе.

– До студентов АПК нам хотелось донести, что приборостроители наряду с основной трудовой деятельностью могут активно заниматься творчеством. На предприятии работает много талантливых, креативных людей разных возрастов и специальностей, – подвела итог встречи завотделом обслуживания ЦГБ Галина Мулюн.

МНЕНИЯ

Олеся Макарова, ведущий юрисконсульт ЮРУ АПЗ:

– Вообще любой проект на нашем предприятии – это всегда максимум эмоций, впечатлений, и всегда приятно, что тебя ценят не только как профессионального сотрудника, но и творческую личность, дают реализовать свои таланты.

Алина Перенкова, студентка 2 курса АПК:

– Обязательно нужно проводить подобные мероприятия. Сегодня мы узнали много интересной и полезной информации, познакомились с замечательными творческими людьми, вспомнили историю города и приборостроительного завода.

Оксана Кулагина, преподаватель русского языка и литературы АПК:

– Приятно было наблюдать, что ребят данная встреча заинтересовала. Они с удовольствием слушали стихи, отвечали на вопросы, сами попробовали подобрать рифмы. Увидели приборостроителей с другой стороны, убедились, что завод – это не только работа у станка, но и масса творческих возможностей.

Алина Караулова, студентка 2 курса АПК:

– Такие встречи обогащают духовный мир молодежи. Книгу до этого не видела и была приятно удивлена, что завод занимается изданием таких сборников.

Текст: Людмила Фокеева

Фото: Александр Барыкин