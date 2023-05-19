«Сегодня будет интересный денечек»: Ольгу Бузову заметили в одном из университетов Нижнего Новгорода

Знаменитая ведущая Ольга Бузова приехала в Нижний Новгород. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Знаменитая ведущая Ольга Бузова приехала в Нижний Новгород. Звезда прилетела в столицу Приволжья минувшей ночью и разместилась в одной из гостиниц в центре города. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети.

- Вы уже поняли, что я в Нижнем Новгороде, но знали ли вы, что в 2023 году Нижний получил статус молодежной столицы России? – обратилась она к подписчикам в сториз. - А еще это город закатов. Возможно, сегодня даже удастся закатик посмотреть, потому что погода отличная. Не теряйте меня, сегодня будет очень интересный денечек.

Судя по всему, Бузова прилетела в Нижний Новгород около двух часов ночи. Заселившись в гостиницу, ведущая сняла небольшой импровизированный рум-тур своего номера и показала, что в нем есть камин с дровами, роскошная двуспальная кровать и просторная ванная комната.

- Гостиница такая прикольная, вообще! – поделилась впечатлением знаменитость.

Проснувшись утром, Бузова записала еще одно видео, в котором показала вид из окна, выходящего на небольшую церковь.

- Солнышко, птички поют, - красота, - сказала она.

Цель своего визита красавица пока не раскрывает, но на одном из последних роликов видно, что она поднимается по ступеням НГТУ им. Алексеева. На ведущей черный топ в бельевом стиле, юбка миди со «змеиным» принтом и черные «лодочки», на голове строгий тугой пучок и очки.