Полицейский превратил квартиру в подпольную оружейную мастерскую в Нижегородской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижегородской области задержали полицейского, который организовал нелегальную оружейную мастерскую прямо у себя дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.

Как выяснилось, сотрудник арзамасского спецприемника для административно задержанных в свободное от службы время занимался тем, что переделывал сигнальные и травматические пистолеты в боевое оружие. Комплектующие, в том числе для патронов, он приобретал в интернете на тематических форумах и в соцсетях. Надо полагать, инструкции по переделке оружия он брал там же.

Чтобы не вызывать лишних подозрений, мужчина изготавливал оружие именно того калибра, на которое у него имеется разрешение. Однако эта хитрость ему не помогла: 18 мая к полицейскому домой нагрянули сотрудники ФСБ и провели обыск, в ходе которого нашли много «интересного».

- По месту жительства у полицейского были изъяты пистолеты системы ПМ, Ярыгина, ТТ, револьвер, самодельно изготовленные боеприпасы различного калибра, - рассказали в нижегородском управлении ФСБ России.

В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области уточнили, что оперативные материалы по данному делу направлены в следственные органы.

- При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в марте ФСБ ликвидировала в России 23 подпольных оружейных мастерских. Оперативники пресекли преступную деятельность 59 жителей из 27 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. В результате из незаконного оборота было изъято 118 единиц огнестрельного оружия, а также 21 ручная граната, 17 артиллерийских снарядов и мин, 15 взрывателей, запалов и детонаторов, свыше 12 килограммов взрывчатки (порох и тротил), 11 единиц холодного оружия. Кроме того, обнаружено 13 000 патронов различного калибра и 118 основных частей к оружию.