Центр Нижнего Новгорода перекроют 20-21 мая из-за полумарафона «Беги, герой!». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Центр Нижнего Новгорода в предстоящие выходные перекроют в связи с проведением городского спортивного мероприятия: 20 и 21 мая в столице Приволжья пройдет полумарафон «Беги, герой!». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

20 мая состоится детский забег, максимальная дистанция для юных участников – 1 километр, поэтому перекрытия дорог коснутся только микрорайона Мещерское озеро. В субботу с полуночи до 15.00 будет полностью перекрыта Волжская набережная, а также частично улицы Совнаркомовская и Бетанкура.

Карта перекрытий на 20 мая.

Во второй день, 21 мая, продут основные забеги, в которых примут участие порядка 12 тысяч человек – этот полумарафон обещает стать самым массовым в своей истории. В воскресенье дороги начнут перекрывать также с полуночи, и на этот раз маршрут затронет гораздо больше улиц. Движение будет приостановлено на Волжской набережной, частично на улицах Бетанкура и Совнаркомовской, перекроют также Канавинский мост. В Нижегородском районе закроют для движения Нижневолжскую набережную, набережную Гребного канала, Похвалинский, Зеленский и Казанский съезды, Верхне-Волжскую набережную, площадь Минина и частично прилегающие улицы. Ограничения будут действовать до 15.00.

Карта перекрытий на 21 мая.

- На подъездах к участкам будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам, - отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения и тщательнее планировать маршрут поездок в центр города в выходные.