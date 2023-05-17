Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина прибыла в Нижний Новгород. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина приехала с рабочим визитом в Нижний Новгород 17 мая. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России.

Эльвира Набиуллина поучаствовала в церемонии открытия конференции, приуроченной к 110-летию со дня открытия комплекса зданий Госбанка в Нижнем Новгороде, а также 155-летию с момента работы Нижегородского отделения Госбанка.

Ансамбль зданий Нижегородского отделения Государственного банка построен в 1911–1913 годах по проекту архитектора Владимира Покровского к празднованию 300-летия царствования дома Романовых. Архитектурный комплекс получил широкую известность благодаря художественным росписям, которые выполнили московские иконописцы – братья Николай и Георгий Пашковы. С 1994 года посетить здание Центрального банка можно с экскурсионной группой, а с 2013 года Центральный банк организовывает массовые Дни открытых дверей, которые проводятся два раза в год.

Глава ЦБ РФ отметила, что традиция Дня открытых дверей в отделениях Банка России началась именно с Волго-Вятского главного управления.

- Сегодня в 55 зданиях по всей стране есть музеи, в которых мы рассказываем о финансовых вопросах, проводим мастер-классы и экскурсии. Для разговора о финансах мы используем не только наши музейные площадки, но и разные городские, - отметила Эльвира Набиуллина.