Новый фонтан появится в Нижнем Новгороде в 2023 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще один фонтан появится в Нижнем Новгороде в 2023 году. Его планируется открыть на улице Чкалова перед бывшим кинотеатром «Канавинский» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил директор департамента благоустройства Антон Максимов в ходе заседания профильной комиссии Гордумы 17 мая.

- На содержание фонтанов в Нижнем Новгороде в этом году будет направлено 23 млн рублей, из них 19,4 миллиона – на обслуживание, в том числе оплату электроэнергии, водоснабжения и водоотведения, и 3,6 млн рублей на ремонт, который предполагает замену счетчиков и насосного оборудования, - рассказал Антон Максимов.

По его словам, в этом сезоне в Нижнем Новгороде работают 20 муниципальных фонтанов. Один расположен на проспекте Ильича в Автозаводском районе, четыре – в Канавинском, один – в Ленинском, по три – в Московском и Нижегородском районах, два в Советском и шесть – в Сормовском районе. Как отметили депутаты, Приокский район – единственный в городе, в котором нет ни одного фонтана, в связи с чем заместитель председателя Гордумы Николай Сатаев предложил установить подобное архитектурное сооружение на территории этого района.

Сезон фонтанов в Нижнем Новгороде традиционно начинается 1 мая и продолжается до 30 сентября, однако в зависимости от погоды он может быть продлен. Режим работы фонтанов установлен с 10 до 22 часов, но некоторые фонтаны перевели на круглосуточный режим работы из-за случавшихся ранее актов вандализма.

Обслуживанием нижегородских фонтанов занимаются компании-подрядчики, с которыми заключен контракт у районных администраций. Специалисты проводят контроль технического состояния фонтанов, производят слив, очистку системы, чаши и фильтров, осуществляют консервацию и расконсервацию.