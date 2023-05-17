«Половина больных не знают, что у них гипертония»: Медики рассказали, как не пропустить опасные симптомы

Нижегородские медики рассказали, как защититься от гипертонии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17 мая официально отмечается Всемирный День борьбы с артериальной гипертонией. В связи с этим в стране объявлена неделя профилактики повышения артериального давления. Ее цель – рассказать населению об опасности артериальной гипертензии и возможных последствиях. О первых симптомах заболевания и о том, как его предотвратить «Комсомолке» рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

- Мировая статистика показывает, что менее 50% взрослых с артериальной гипертензией знают, что у них либо стабильно высокое давление, либо оно «скачет», - признается врач. - У детей дошкольного возраста артериальное давление в среднем равно 80/50, у подростков – 110/70, и в дальнейшем с возрастом оно незначительно увеличивается. Но в любом случае артериальное давление у взрослых не должно превышать 140/90.

Что же такое артериальное давление? Это давление крови на стенки сосудов. Оно зависит от возраста, пола, времени суток физической активности, стресса и других факторов. Также артериальное давление зависит от работы сердца и от эластичности и тонуса кровеносных сосудов.

При повышенном давлении человеку ставится диагноз артериальной гипертонии или гипертензии, а при пониженном – гипотензии или гипотонии.

- Длительно текущая артериальная гипертензия значительно опаснее для здоровья, чем гипотензия, - предупреждает Наталья Савицкая. - Как показывают результаты исследований, с каждыми +10 мм рт. ст. увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, в 7 раз чаще развиваются нарушения мозгового кровообращения (инсульты), в 4 раза чаще – ишемическая болезнь сердца, в 2 раза чаще поражаются сосуды ног. Длительная текущая или тяжелая (160/100 и выше) артериальная гипертензия при отсутствии лечения на 50% повышает риск внезапной смерти.

Единственным способом выявления гипертонии является измерение кровяного давления медицинским специалистом. Несмотря на то, что измерять кровяное давление можно и самостоятельно при помощи автоматических устройств, для оценки риска и связанных с этим расстройств раз в год обследование все же должен проводить медицинский специалист. В связи с этим важно ежегодно проводить обследование своего здоровья в рамках профилактического медицинского осмотра или диспансеризации.

Какие факторы риска развития гипертонии?

- нездоровый рацион питания (чрезмерное потребление соли, значительное содержание насыщенных жиров и трансжиров в пище, недостаточное потребление овощей и фруктов);

- недостаточная физическая активность;

- употребление табака и алкоголя;

- избыточная масса тела и ожирение.

Не поддающиеся контролю факторы риска включают в себя наличие гипертонии у прямых родственников, возраст старше 65 лет и сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет или заболевания почек.

Какие симптомы гипертонии?

- головные боли в ранние утренние часы;

- кровотечение из носа, нарушение сердечного ритма;

- ухудшение зрения;

- звон в ушах.

тяжелая гипертония может вызывать:

- слабость;

- тошноту;

- рвоту;

- спутанность сознания;

- внутреннее напряжение;

- боли в груди;

- мышечный тремор.

Как предотвратить развитие гипертонии?

- сокращение потребления соли (до уровня менее 5 г в день);

- увеличение доли фруктов и овощей в рационе;

- регулярная физическая активность;

- отказ от потребления табака;

- сокращение потребления алкоголя;

- ограничение потребления пищевых продуктов с большим содержанием насыщенных жиров;

- исключение трансжиров из состава пищевой продукции или уменьшение их содержания.

Лицам с артериальной гипертонией помимо вышеперечисленных профилактических мер необходимы:

- уменьшение и контроль стрессовых состояний;

- регулярная проверка артериального давления;

- лечение артериальной гипертонии;

- лечение других заболеваний.