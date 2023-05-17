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Общество17 мая 2023 10:35

«Половина больных не знают, что у них гипертония»: Медики рассказали, как не пропустить опасные симптомы

Нижегородские медики рассказали, как защититься от гипертонии
Вероника КОТИК
Нижегородские медики рассказали, как защититься от гипертонии.

Нижегородские медики рассказали, как защититься от гипертонии.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17 мая официально отмечается Всемирный День борьбы с артериальной гипертонией. В связи с этим в стране объявлена неделя профилактики повышения артериального давления. Ее цель – рассказать населению об опасности артериальной гипертензии и возможных последствиях. О первых симптомах заболевания и о том, как его предотвратить «Комсомолке» рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

- Мировая статистика показывает, что менее 50% взрослых с артериальной гипертензией знают, что у них либо стабильно высокое давление, либо оно «скачет», - признается врач. - У детей дошкольного возраста артериальное давление в среднем равно 80/50, у подростков – 110/70, и в дальнейшем с возрастом оно незначительно увеличивается. Но в любом случае артериальное давление у взрослых не должно превышать 140/90.

Что же такое артериальное давление? Это давление крови на стенки сосудов. Оно зависит от возраста, пола, времени суток физической активности, стресса и других факторов. Также артериальное давление зависит от работы сердца и от эластичности и тонуса кровеносных сосудов.

При повышенном давлении человеку ставится диагноз артериальной гипертонии или гипертензии, а при пониженном – гипотензии или гипотонии.

- Длительно текущая артериальная гипертензия значительно опаснее для здоровья, чем гипотензия, - предупреждает Наталья Савицкая. - Как показывают результаты исследований, с каждыми +10 мм рт. ст. увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, в 7 раз чаще развиваются нарушения мозгового кровообращения (инсульты), в 4 раза чаще – ишемическая болезнь сердца, в 2 раза чаще поражаются сосуды ног. Длительная текущая или тяжелая (160/100 и выше) артериальная гипертензия при отсутствии лечения на 50% повышает риск внезапной смерти.

Единственным способом выявления гипертонии является измерение кровяного давления медицинским специалистом. Несмотря на то, что измерять кровяное давление можно и самостоятельно при помощи автоматических устройств, для оценки риска и связанных с этим расстройств раз в год обследование все же должен проводить медицинский специалист. В связи с этим важно ежегодно проводить обследование своего здоровья в рамках профилактического медицинского осмотра или диспансеризации.

Какие факторы риска развития гипертонии?

- нездоровый рацион питания (чрезмерное потребление соли, значительное содержание насыщенных жиров и трансжиров в пище, недостаточное потребление овощей и фруктов);

- недостаточная физическая активность;

- употребление табака и алкоголя;

- избыточная масса тела и ожирение.

Не поддающиеся контролю факторы риска включают в себя наличие гипертонии у прямых родственников, возраст старше 65 лет и сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет или заболевания почек.

Какие симптомы гипертонии?

- головные боли в ранние утренние часы;

- кровотечение из носа, нарушение сердечного ритма;

- ухудшение зрения;

- звон в ушах.

тяжелая гипертония может вызывать:

- слабость;

- тошноту;

- рвоту;

- спутанность сознания;

- внутреннее напряжение;

- боли в груди;

- мышечный тремор.

Как предотвратить развитие гипертонии?

- сокращение потребления соли (до уровня менее 5 г в день);

- увеличение доли фруктов и овощей в рационе;

- регулярная физическая активность;

- отказ от потребления табака;

- сокращение потребления алкоголя;

- ограничение потребления пищевых продуктов с большим содержанием насыщенных жиров;

- исключение трансжиров из состава пищевой продукции или уменьшение их содержания.

Лицам с артериальной гипертонией помимо вышеперечисленных профилактических мер необходимы:

- уменьшение и контроль стрессовых состояний;

- регулярная проверка артериального давления;

- лечение артериальной гипертонии;

- лечение других заболеваний.

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