Пытался уйти на огромной скорости: Погоня мотополиции за байкером закончилась ДТП в Нижнем Новгороде

ДТП произошло 24 мая. Фото: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Накануне жители Нижнего Новгорода стали свидетелями погони на городских улицах – мотобатальон ГИБДД преследовал мотоциклиста без номеров. Нарушитель тормозить не собирался и ловко петлял по дороге до тех пор, пока не влетел в автомобиль. К счастью, мотоциклист остался жив, но ближайшее время ему придется провести в больнице.

Само столкновение произошло у дома №14 на улице Советская в Канавинском районе вечером 24 мая. Известно, что около 21:15 28-летний мужчина «летел» на мотоцикле Ямаха со стороны площади Ленина в сторону площади Революции и, не выдержав безопасную дистанцию, врезался в попутный автомобиль Шевроле Нива.

– В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Он был госпитализирован в больницу №13 с переломом 1-го грудного позвонка, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Позже очевидец ДТП выложил в социальные сети видео с регистратора. На запечатленных кадрах чётко видно, что мотоциклист на огромной скорости пытался уйти от погони мотополиции, а затем попал в аварию.