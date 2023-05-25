Обворожил, удивил и окончательно завоевал: Что произошло после концерта Сергея Лазарева в Нижнем Новгороде

Певец Сергей Лазарев выступает на концерте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 24 мая, в концертном зале «Юпитер» на Октябрьской площади в Нижнем Новгороде было жарко – известный российский певец Сергей Лазарев представил нижегородцам свое новое грандиозное концертное шоу «Я не боюсь!». Увидеть исполнителя и послушать любимые треки пришло много народа, весь зал был битком, то, что принято у артистов называть солд-аут.

Выступление Сергея Лазарева вызвало фурор. Шоу вновь напоминало мини-спектакль, ведь у каждой песни своя история, подача, танцы и спецэффекты. Концерт длился два часа и за это время певец побывал на сцене в самых различных образах. Он выходил в образе главного героя «Матрицы», воинской накидке, белой тунике, блестящем пиджаке. Менялись и наряды танцоров, без этого никуда.

Шоу длилось 2 часа. Фото: Катерина Виноградова.

Зрительный зал кричал, подпевал и аплодировал. Фанаты наслаждались не только популярными песнями «Я не боюсь», «Даже если ты уйдешь», «Это все она», «Последний день Помпеи», но и новыми песнями из альбома «8».

В социальных сетях после триумфального концерта Сергея Лазарева нижегородские поклонники обрушили на любимого исполнителя множество комплиментов: «Крутой концерт», «Всегда поет в живую», «Бесподобный!», «До сих пор эмоции зашкаливают», «Мощная энергетика», «Очень круто!», «Море эмоций и позитива».

Зал был полон. Фото: Кристина Шматкова.

– Обворожил, удивил и окончательно завоевал! Последний раз я была на концерте Сергея Лазарева 6 лет назад и разница очевидна. Это шоу не зря признали лучшим! – написала нижегородка Кристина Шматкова. – Неприкрытая сексуальность на грани, вкусно и точно поставленные номера, драма, лирика, безудержное веселье, фэнтези. Мы испытали весь спектр чувств. Всё очень слаженно и музыкально четко.

Кстати, сегодня, 25 мая, у Сергея Лазарева состоится второй концерт в Нижнем Новгороде, все билеты на шоу уже распроданы.