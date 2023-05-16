СК завел уголовное дело за сорванную с подростка Георгиевскую ленту в Нижегородской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет возбудил уголовное дело на неизвестного мужчину, который сорвал с подростка Георгиевскую ленту в Павлово. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Как отмечает ведомство, 11 мая неизвестный мужчина подошел к 17-летнему подростку и потребовал, чтобы он снял с одежды Георгиевскую ленту. Парень отказался, и тогда незнакомец сорвал с него ленту силой и бросил ее на землю.

-Как рассказал одиннадцатиклассник следователям, мужчина был похож на азиата с бородой, а его правое ухо было «заломано», - сообщает «Baza».

В настоящее время следственный комитет продолжает расследование для установления лица, совершившего противоправные действия и выяснения всех обстоятельств произошедшего