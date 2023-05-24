Расписание ЕГЭ и ГВЭ в Нижнем Новгороде 2023: когда пройдут экзамены по предметам

Перед началом ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начиная с 19 мая в школах, лицеях и гимназиях Нижнего Новгорода проходят торжественные линейки, праздничные мероприятия и концерты. Вовсю звенят последние звонки, а это значит, что скоро школьники забудут о контрольных работах, домашних задания и отправятся на долгожданные летние каникулы. Однако отдых пока ещё светит не всем, ведь выпускников ожидают итоговые экзамены.

Основная часть выпускников будут сдавать экзамены с 26 мая по 20 июня, также предусмотрены резервные дни с 22 июня по 1 июля.

– Основной период государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) начнется 26 мая, – сообщили «Комсомолке» в министерстве образования и науки Нижегородской области.

Итак, первым днем экзаменов станет 26 мая. В этот день выпускники будут сдавать сразу три предмета: географию, литературу и химию. Затем выпускающихся школьников ожидают экзамены по русскому языку и математике. Известно, что экзамены по иностранным языкам и информатике и ИКТ традиционно разделены на два дня для удобства.

КОНКРЕТНО

Когда будут сдавать экзамены в Нижнем Новгороде?

26 мая – география, литература, химия;

29 мая – русский язык;

1 июня – математика (базовый и профильный);

5 июня – история, физика;

8 июня – обществознание;

13 июня – иностранные языки (Письменная часть), биология;

16 июня – иностранные языки (раздел «Говорение»);

19 июня – информатика и ИКТ (КЕГЭ);

20 июня – информатика и ИКТ (КЕГЭ).

Резервные дни:

22 июня – резерв: русский язык;

23 июня – резерв: география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»);

26 июня – резерв: математика (базовый и профильный);

27 июня – резерв: иностранные языки (Письменная часть), биология, информатика и ИКТ;

28 июня – резерв: обществознание, химия;

29 июня – резерв: история, физика;

1 июля – резерв: по всем учебным предметам.