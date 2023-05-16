Пожаловалась, а потом передумала: Нижегородского пенсионера, которого внучка обвинила в домогательствах, отправится в колонию на 15 лет

Адвокат намерена подать апелляцию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области дали 15 лет тюрьмы пенсионеру, обвиняемому в домогательствах к своей 11-летней внучке. Все началось с обычного смс родителям, в котором девочка попросила забрать ее домой и рассказала о приставаниях деда. Уже через пару дней от своих слов она отказалась, заявив, что хотела таким способом побыстрее вернуться домой, а не сидеть в глухой деревне. Родители бросились забирать заявление, но не тут-то было – к тому времени маховик правосудия уже был запущен. Два года семья ходила по судам, пытаясь доказать невиновность престарелого родственника, но так и не смогла. «Комсомолка» разбиралась в запутанном деле.

Загадочное смс

Каждое лето маленькая Катя (имя героини изменено – прим. ред.) приезжала из шумного Сочи к бабушке в небольшую деревеньку Большое Иевлево в Нижегородской области. Купание на озере, прогулки по лесу и ягоды с огорода – вот, пожалуй, и все развлечения деревенской жизни. Раньше девочке этого хватало с лихвой, но летом 2020 года в гостях у бабушки она заметно заскучала.

– Тем летом она приехала уже другая, – вспоминает бабушка девочки Татьяна Чолокян. – Я к этому относилась снисходительно, ну хочет считать себя взрослой в 11 лет, пусть. Всё-таки переходный возраст. Она твердила, что здесь ей делать нечего, и она хочет домой. Говорила, что на море хочет купаться именно летом, а не в сентябре. Родители ей здесь купили новый велосипед, но и он оказался не нужен, надо было в Сочи.

Вместе с бабушкой в доме жил и 65-летний Виктор Трубачев. По словам самой Татьяны, они сошлись еще пять лет назад, и все эти годы он относился к ребенку, как к родной внучке.

– Она ходила за ним, как хвостик, – вспоминает женщина. – Вместе они ходили и на рыбалку, и за грибами. А если дедушка делал что-то в гараже, то она шла за ним и тоже принималась помогать. В общем, и не скажешь, что он ей не родной дедушка!

Так продолжалось до того самого злополучного дня 6 июня, пока не разгорелась вся эта история с смс. По словам бабушки, все произошло буквально у нее на глазах. Дом-то маленький: печка посередине, кухонька и спальня. Даже дверей нет, вместо них занавески.

– Мы тогда сильно устали – весь день косили траву, и Катюшка с нами крутилась, – рассказывает Татьяна. – Когда совсем заморились, прилегли отдохнуть – я, дед и внучка. Потом на минутку встала и отошла на кухню, чтобы выпить лекарство. Слышу, он ей кричит: «Катюшка, подвинься, а то мы сейчас упадём». Я подумала, что она засыпает и выживает деда с кровати. А спустя мгновение она уже прибежала ко мне на кухню и попросила телефон.

Находившаяся всего в метре от мужа, Татьяна ничего подозрительного не заметила. Да и сама Катя вела себя, как обычно. Пока ночью в дом не нагрянула полиция.

Каждое лето девочка приезжала из Сочи к бабушке в небольшую деревеньку Большое Иевлево. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рецепт из интернета

Как выяснилось впоследствии, в тот день девочка написала смс старшей сестре, в котором попросила забрать ее из деревни в Сочи и пожаловалась на деда – дескать, целовал и трогал ее за грудь. Прочитав шокирующее сообщение, та сразу метнулась к родителям, а те – в полицию. Уже ночью пенсионера забрали на допрос, а к делу подключились следователи. Первым же рейсом из Сочи в Нижний прилетела и мать ребенка. Она первой и обратила внимание на нестыковки.

– В доме проходил следственный эксперимент: привезли манекен и попросили Катюшку показать, как все было, – вспоминает пенсионерка. – Увидев, что девочке неудобно, невестка заменила собой манекен. И вот тогда, уже лежа в кровати, она поняла, что из того положения он бы даже достать до нее не смог.

Следователи уехали, а женщина решилась поговорить с дочерью. Тогда-то 11-летняя Катя и призналась, что деда оклеветала.

– Я очень хотела домой, а вы меня все не забирали, – сквозь слезы, рассказывала девочка. – И тогда я зашла в интернет, стала искать, что делать в такой ситуации. Там был рецепт, как уговорить родителей быстро забрать тебя из лагеря. Советовали сказать о приставаниях воспитателя. А у меня же не было воспитателя – только бабушка, дед и я. Поэтому я и сказала про деда. Я же не думала, что так все получится!

После этого признания родители сразу попытались забрать заявление, но уголовное дело было уже возбуждено. И расследование шло полным ходом.

– За эти два года, что продолжалось расследование, мы прошли через множество экспертиз, сам дедушка прошел через детектор лжи, - вспоминает мать ребенка Елена Чолокян. – Сама дочка тоже и видео записывала, и показания давала, чтобы спасти дедушку. Но уже ничего не помогло, следствие опиралось на первичные показания ребенка.

В попытках исправить ситуацию, семья дошла даже до главы Следственного комитета Бастрыкина. После их обращения он поручил разобраться в громкой истории.

– Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела в отношении нижегородского пенсионера, которого внучка обвинила в педофилии, – заявили в пресс-службе Следственного комитета. - Поручение дано руководителю СУ СКР по региону Айрату Ахметшину.

Зал судебных заседаний. Фото: Иван ВИСЛОВ

Равносилен смертному приговору

Тем не менее, доказать невиновность пенсионера так и не удалось. В конце апреля Семеновский районный суд приговорил его к 15 годам в колонии строгого режима. По мнению родственников, в его 65 лет он равносилен смертному приговору.

– Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Наказание в виде лишения свободы надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима, – подчеркнули в пресс-службе суда.

Однако на этом семья сдаваться не намерена. Уже в ближайшее время они вместе с адвокатом намерены подать апелляцию на такое решение суда.

– Практика у нас в области сложилась такая, что по 132 статье вынесение приговора основывается именно на первых показаниях. Это такое негласное правило, можно сказать, – объясняет адвокат пенсионера Наталья Третьякова. – Я это дело веду с первого дня. По приговору пока ничего не могу сказать, поскольку мне до сих пор его не вручили. В судебном зале была оглашена только резолютивная часть, то есть содержания с мотивировкой я не знаю. Все ходатайства, которые мы предъявляли в ходе расследования, судом были оставлены без рассмотрения. Об их судьбе я могу узнать только из приговора. Я, конечно, считаю это большим и грубым нарушением, которое потом ляжет у меня в основу апелляционного обжалования.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

К слову, это уже не первый подобный случай. В прошлом году в Ленинградской области 14-летняя девочка обвинила отца в домогательствах из-за того, что он запретил ей курить. Подросток сообщила матери, что папа пытался трогать ее за интимные места и всячески намекал на половую связь. Поскольку родители давно были в разводе, женщина не мешкала и в шоке побежала в полицию писать заявление на бывшего мужа. К счастью, девочка вовремя призналась.