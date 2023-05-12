Май победный трудовой.

Трех наград в канун Дня Победы удостоен Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина. Трудовой коллектив предприятия, генеральный директор Андрей Капустин и сборочный участок цеха №37 (мастер Станислав Гладких) занесены на Доску почета г.о.г. Арзамас.

В связи с реконструкцией Доски почета на улице Калинина свидетельства о занесении были вручены на торжественном собрании 5 мая, которое прошло в Арзамасском театре драмы.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился мэр Арзамаса Александр Щелоков:

– Доска почета – это отражение нашего городского здоровья. Отражение тех, кого мы видим передовиками в различных областях, того, о чем мы с вами думаем, над чем трудимся, куда идем. В этом году впервые наша Доска почета объединяет силы города и района, и я уверен, что будет от этого только сильнее. Всегда с особым чувством смотрю на эти портреты.

Горжусь, что живу с этими людьми в одном городе, знаю их лично. Многие не отмечены какими-то большими подвигами, но многолетний будничный, порой монотонный труд достоин не меньшего уважения. Дело, ради которого человек живет, становится примером для будущих поколений.

Первыми свидетельства получили предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые мэр назвал локомотивами развития города. В связи с ростом гособоронзаказа и задачами, которые поставила страна, эти предприятия сегодня находятся на особом посту. Свое очередное свидетельство о занесении на Доску почета получил и АПЗ.

– Это традиционная награда нашего предприятия, но, чтобы соответствовать этому уровню, мы с каждым годом прикладываем все больше и больше усилий, – отметил генеральный директор Андрей Капустин. – Безусловно, в этой высокой оценке – заслуга всего коллектива АПЗ. Выражаю всем приборостроителям благодарность за труд!

В числе занесенных на Доску почета сборочный участок цеха №37. На церемонию награждения пришли начальник цеха Александр Аргентов, мастер Станислав Гладких, инженер-электроник Сергей Брагин и регулировщик РЭАиП Евгений Беляев.

– Для нашего участка это большая радость и честь, – отметил Станислав Гладких. – Мы будем стараться и дальше так же добросовестно выполнять свою работу и повышать обороноспособность страны.

Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина