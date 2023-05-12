Был убит подо Ржевом

Родственников участника Великой Отечественной войны Куницына Алексея Фёдоровича, пропавшего без вести в 1942 году, помог найти испытатель цеха №44 АО «АПЗ» Антон Голышков.

Родственников участника Великой Отечественной войны Куницына Алексея Фёдоровича, пропавшего без вести в 1942 году, помог найти испытатель цеха №44 АО «АПЗ» Антон Голышков.

История началась с того, что московские поисковики из отряда «Пионер», работая у деревни Полунино Ржевского района Тверской области, обнаружили воронку с останками пяти красноармейцев. Среди погибших был 19-летний Алексей Куницын, уроженец деревни Липелей Ардатовского района. Это стало понятно по записке, вложенной в самодельный медальон из гильзы.

Москвичи попросили помощи у нижегородской поисковой организации «Курган». Те обращались в архивы, объявляли поиск в газете «Нижегородская правда», но результата не было. Тогда нижегородцы вышли на арзамасский отряд «Рассвет», руководит которым преподаватель истории приборостроительного колледжа Евгений Колосунин. Тот и обратился к своему бывшему студенту Антону Голышкову, земляку солдата.

Получив информацию, Антон отправился по ближайшим селам.

– Я из села Круглово Ардатовского района, это недалеко от деревни Липелей, откуда родом красноармеец, – рассказал Антон. – Когда учился в АПК, состоял в поисковой команде «Рассвет» и проходил практику по поиску пропавших без вести в годы войны. Несколько месяцев назад по просьбе Евгения Викторовича начал искать родственников воина Алексея Куницына. Сложность была в том, что он ушел на фронт в 19 лет и своей семьи не успел создать, поэтому пришлось вести поиск по его братьям и сестрам.

Получив информацию, Антон отправился по ближайшим селам, где проживают семьи с фамилией Куницыны. К сожалению, пообщавшись, связи с Алексеем Фёдоровичем не нашел. Поиск зашел в тупик.

– Тогда я вспомнил, что в Липелее живет Мария Семёновна Голышкова, моя дальняя родственница. Она работала в библиотеке и вела краеведческую работу, – рассказывает Антон Голышков.

Через пару дней Мария Семёновна позвонила с радостной вестью: по своим записям она определила родственника бойца. Им оказался ее троюродный брат Александр Иванович Капралов, родной племянник погибшего на фронте Алексея Куницына.

Антон незамедлительно отправился в Кулебаки на встречу с Александром Ивановичем. Ему 82 года, но он хорошо помнит дядю по рассказам близких:

– Моя мама – родная сестра пропавшего без вести Алексея Фёдоровича Куницына. В семье Алёша был самым младшим. У мальчика был хороший музыкальный слух, он хорошо играл на гармошке, да и вообще был способным к учебе. Окончил семилетку и мог бы пойти учиться дальше, но мама воспротивилась: кто же по хозяйству отцу помогать будет?

Во время поисков было обнаружено немало находок.

А потом началась война. 10 марта 1942 года уехал Алексей Куницын на формирование 52-й стрелковой дивизии в район Коломны Московской области. Потом будет Ржев и первые бои. 19-летний стрелок роты автоматчиков 439-го стрелкового полка Алексей Фёдорович Куницын погиб в начале августа 1942 года в 50 метрах от немецкой траншеи. 81 год никто и ничего об этом не знал...

– Кто ищет, то всегда найдет! – говорит Антон Голышков. – Испытываю большую радость, что мне удалось помочь в поиске родных красноармейца, который, как оказалось, является и моим дальним родственником. Теперь в списке «пропал без вести» на одного русского солдата стало меньше.

Родственники хотели захоронить найденные останки Алексея Куницына на родине, рядом с его родителями – в селе Нуча, неподалеку от деревни Липелей. Но, к сожалению, это невозможно. Поэтому Капраловы 22 июня поедут во Ржев, где будут торжественно перезахоронены найденные останки солдат Великой Отечественной войны.

Екатерина Ядрова

Фото из личного архива Антона Голышкова