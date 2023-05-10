«Как он это делает?»: парень из Узбекистана составил портрет футболиста «Пари НН» из кубиков Рубика

Изображение составлено из собранных кубиков Рубика. Фото: принтскрин видео.

Хусан Мирзахабибов — талантливый парень из Узбекистана. В сети он прославился тем, что молниеносно собирает кубики Рубика и составляет из них невероятные картины. Такое увлечение называется спидкубинг или скоростное собирание Кубика Рубика. Недавно молодой спидкубер по той же технологии составил портрет игрока футбольного клуба «Пари-Нижний Новгород».

- Вот такой шедевр подготовил Хусан Мирзахабибов для Иброгимхалила Юлдошева. Спасибо! Как он это делает? - прокомментировали в пресс-службе нижегородского клуба.

К слову, 22-летний защитник нижегородцев так же, как и Хусан, родом из Узбекистана. Он родился в Янигире и выступал за «Пахтакор» и «Бунедкор» из Ташкента. Юлдошев является чемпионом и обладателем Суперкубка Узбекистана. С 2021 года защищает цвета нижегородского клуба. В сезоне 2022-2023 Российской Премьер-лиги он провел 24 игры, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

К слову, матч 26 тура РПЛ с «Уралом» завершился нулевой ничьей, а впереди у нижегородцев выездная встреча с «Факелом» 14 мая и домашний матч с «Сочи» 22 мая.