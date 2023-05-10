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Спорт10 мая 2023 12:30

«Как он это делает?»: парень из Узбекистана составил портрет футболиста «Пари НН» из кубиков Рубика

Спидкубер из Узбекистана создал портрет защитника «Пари НН» Юлдошева из кубиков Рубика
Мария СОРОКИНА
Изображение составлено из собранных кубиков Рубика.

Изображение составлено из собранных кубиков Рубика.

Фото: принтскрин видео.

Хусан Мирзахабибов — талантливый парень из Узбекистана. В сети он прославился тем, что молниеносно собирает кубики Рубика и составляет из них невероятные картины. Такое увлечение называется спидкубинг или скоростное собирание Кубика Рубика. Недавно молодой спидкубер по той же технологии составил портрет игрока футбольного клуба «Пари-Нижний Новгород».

- Вот такой шедевр подготовил Хусан Мирзахабибов для Иброгимхалила Юлдошева. Спасибо! Как он это делает? - прокомментировали в пресс-службе нижегородского клуба.

К слову, 22-летний защитник нижегородцев так же, как и Хусан, родом из Узбекистана. Он родился в Янигире и выступал за «Пахтакор» и «Бунедкор» из Ташкента. Юлдошев является чемпионом и обладателем Суперкубка Узбекистана. С 2021 года защищает цвета нижегородского клуба. В сезоне 2022-2023 Российской Премьер-лиги он провел 24 игры, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

К слову, матч 26 тура РПЛ с «Уралом» завершился нулевой ничьей, а впереди у нижегородцев выездная встреча с «Факелом» 14 мая и домашний матч с «Сочи» 22 мая.